يورو 2024، هولندا تتقدم على رومانيا بهدف جاكبو في الشوط الأول (فيديو وصور)

يورو 2024، تقدم منتخب هولندا على نظيره رومانيا بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب آليانز آرينا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي رومانيا وكانت أولى الفرص في الدقيقة الثالثة بكرة عرضية لرومانيا من على حدود منطقة الجزاء وإبعاد بالرأس من دومفريس.

وفي الدقيقة الخامسة رد منتخب هولندا بفرصة بعد تسديدة قوية من سيمونز خارج منطقة الجزاء وإنقاذ من حارس رومانيا.

يانيس هاجي لاعب رومانيا بعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال المباراة

وفي الدقيقة 12، كانت فرصة خطيرة للاعبي رومانيا بعد توغل من دينيس مان ويسدد الكرة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتمر أعلى العارضة بقليل.

بعدها شعر لاعبو هولندا بالخطر وبدأوا في الدخول في أجواء المباراة، ليسيطروا على مجريات الأمور.

وفي الدقيقة 20، نجح كودي جاكبو في إحراز هدف هولندا الأول بعد استغلاله تمريرة بينية ليتوغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ويراوغ مدافع رومانيا ويطلق تسديدة قوية تسكن الشباك.

كودي جاكبو

بعدها أهدر منتخب هولندا فرصة خطيرة أخرى، بعد كرة عرضية من ركنية ويقابلها ستيفان دي فري برأسية من داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار القائم بقليل، كما أهدر تشافي سيمونز فرصة ذهبية داخل منطقة الجزاء في الدقائق الأخيرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الطواحين بهدف نظيف.

جمهور هولندا

تشكيل هولندا أمام رومانيا في يورو 2024

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لـ منتخب هولندا، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة رومانيا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: فيربروخن.

خط الدفاع: دومفريس، دي فراي، فان دايك، ناثان آكي.

وسط الملعب: شوتين، رينديرز، تشافي سيمونز.

الهجوم: كودي جاكبو، ممفييس ديباي، ستيفن بيرجوين.

منتخب هولندا

ويجلس على مقاعد بدلاء هولندا كلا من: جيرترويدا، فيرمان، مالين، بروبي، بيلو، بليند، فالكين، فريمبونج، جرافينبرخ، ماتسين، فيجورست، فينالدوم، زيركزي، دي ليخت وفان دي فان.

جماهير رومانيا في مدرجات ملعب المباراة

تشكيل رومانيا أمام هولندا في يورو 2024

كما أعلن إدوارد يوردانيسكو، مدرب رومانيا، تشكيل فريقه لمواجهة هولندا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: فلوريون نيتا

خط الدفاع: أندريه راتيو، رادو دراجوشين، أندريه بوركا، فاسيلي موجوس

خط الوسط: ماريوس مارين، دينيس مان، رازفان مارين، نيكولاي ستانسيو، يانيس هاجي

خط الهجوم: دينيس دراجوش

مباراة هولندا ورومانيا

ويتواجد على دكة بدلاء رومانيا كلا من: أليبك، بيرليجا، تشيكالداو، أولارو، ميهايلا، مولدوفان، ندلسيرو، بوسكاس، راكوفيتان، روس، سورسكو، تارنوفانو وسوت.

مباراة هولندا ورومانيا

وتأهل المنتخب الهولندي إلى منافسات الدور الـ16 عقب صعدوه من أفضل ثوالث، حينما جاء في المركز الثالث عن المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما تأهل المنتخب الروماني إلى الدور ذاته عقب احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.