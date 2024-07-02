يورو 2024، جاكبو يتقدم بهدف هولندا الأول في شباك رومانيا
يورو 2024، أحرز كودي جاكبو لاعب هولندا، هدف منتخب بلاده الأول في شباك رومانيا، بالدقيقة 20 من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا يورو 2024، لتصبح النتيجة تقدم منتخب الطواحين بهدف نظيف.
جاء الهدف بعد استغلال جاكبو تمريرة بينية ليتوغل داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى ويراوغ مدافع رومانيا ويطلق تسديدة قوية تسكن الشباك.
تشكيل هولندا أمام رومانيا في يورو 2024
أعلن رونالد كومان، المدير الفني لـ منتخب هولندا، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة رومانيا والذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: فيربروخن.
خط الدفاع: دومفريس، دي فراي، فان دايك، ناثان آكي.
وسط الملعب: شوتين، رينديرز، تشافي سيمونز.
الهجوم: كودي جاكبو، ممفييس ديباي، ستيفن بيرجوين.
ويجلس على مقاعد بدلاء هولندا كلا من: جيرترويدا، فيرمان، مالين، بروبي، بيلو، بليند، فالكين، فريمبونج، جرافينبرخ، ماتسين، فيجورست، فينالدوم، زيركزي، دي ليخت وفان دي فان.
تشكيل رومانيا أمام هولندا في يورو 2024
كما أعلن إدوارد يوردانيسكو، مدرب رومانيا، تشكيل فريقه لمواجهة هولندا والذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: فلوريون نيتا
خط الدفاع: أندريه راتيو، رادو دراجوشين، أندريه بوركا، فاسيلي موجوس
خط الوسط: ماريوس مارين، دينيس مان، رازفان مارين، نيكولاي ستانسيو، يانيس هاجي
خط الهجوم: دينيس دراجوش
ويتواجد على دكة بدلاء رومانيا كلا من: أليبك، بيرليجا، تشيكالداو، أولارو، ميهايلا، مولدوفان، ندلسيرو، بوسكاس، راكوفيتان، روس، سورسكو، تارنوفانو وسوت.
وتأهل المنتخب الهولندي إلى منافسات الدور الـ16 عقب صعدوه من أفضل ثوالث، حينما جاء في المركز الثالث عن المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما تأهل المنتخب الروماني إلى الدور ذاته عقب احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.
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