الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يورو 2024، جاكبو يتقدم بهدف هولندا الأول في شباك رومانيا

مباراة هولندا ورومانيا
مباراة هولندا ورومانيا في يورو 2024

يورو 2024، أحرز كودي جاكبو لاعب هولندا، هدف منتخب بلاده الأول في شباك رومانيا، بالدقيقة 20 من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا يورو 2024، لتصبح النتيجة تقدم منتخب الطواحين بهدف نظيف.

 

جاء الهدف بعد استغلال جاكبو تمريرة بينية ليتوغل داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى ويراوغ مدافع رومانيا ويطلق تسديدة قوية تسكن الشباك. 

 

تشكيل هولندا أمام رومانيا في يورو 2024

 

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لـ منتخب هولندا، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة رومانيا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: فيربروخن.

خط الدفاع: دومفريس، دي فراي، فان دايك، ناثان آكي.

وسط الملعب: شوتين، رينديرز، تشافي سيمونز.

الهجوم: كودي جاكبو، ممفييس ديباي، ستيفن بيرجوين.

منتخب هولندا

ويجلس على مقاعد بدلاء هولندا كلا من: جيرترويدا، فيرمان، مالين، بروبي، بيلو، بليند، فالكين، فريمبونج، جرافينبرخ، ماتسين، فيجورست، فينالدوم، زيركزي، دي ليخت وفان دي فان.

 

تشكيل رومانيا أمام هولندا في يورو 2024

كما أعلن إدوارد يوردانيسكو، مدرب رومانيا، تشكيل فريقه لمواجهة هولندا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: فلوريون نيتا

خط الدفاع: أندريه راتيو، رادو دراجوشين، أندريه بوركا، فاسيلي موجوس

خط الوسط: ماريوس مارين، دينيس مان، رازفان مارين، نيكولاي ستانسيو، يانيس هاجي

خط الهجوم: دينيس دراجوش

ويتواجد على دكة بدلاء رومانيا كلا من: أليبك، بيرليجا، تشيكالداو، أولارو، ميهايلا، مولدوفان، ندلسيرو، بوسكاس، راكوفيتان، روس، سورسكو، تارنوفانو وسوت.

مباراة هولندا ورومانيا 

 

وتأهل المنتخب الهولندي إلى منافسات الدور الـ16 عقب صعدوه من أفضل ثوالث، حينما جاء في المركز الثالث عن المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما تأهل المنتخب الروماني إلى الدور ذاته عقب احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع لاعب منتخب هولندا

يورو 2024، هولندا تتفوق تاريخيا على رومانيا قبل مواجهة الليلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

يورو 2024 هولندا رومانيا مباراة هولندا ورومانيا رومانيا ضد هولندا كودي جاكبو

مواد متعلقة

يورو 2024، أسطورة إنجلترا ينتقد هيئة الإذاعة البريطانية بسبب السخرية من رونالدو

يوردانيسكو يعلن تشكيل رومانيا لمواجهة هولندا في يورو 2024

الأكثر قراءة

بالأسماء، حركة المحافظين 2024

اليوم، الوزراء والمحافظون الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسي

محمد صلاح فى الجزيرة السرية، حكاية ميكونوس اليونانية جنة المشاهير (صور)

حركة المحافظين 2024، المهندس حازم الأشموني المرشح لمحافظة الشرقية (بروفايل)

10 معلومات عن وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق

مصدر حكومي مطلع: منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية وشريف فتحي للسياحة

شيخ الأزهر يصل ماليزيا وسط استقبال رسمي مهيب (صور)

بيريرا يتحدى الجميع ويعين محمد الحنفي حكما لمباراة سيراميكا والإسماعيلي

منوعات

المزيد

نساء في اليابان يتزوجن أنفسهن، ما القصة؟

تطوير مواد جديدة لنقل البيانات باستخدام الضوء

موسكو تسجل أعلى درجة حرارة منذ 75 عاما

اكتشاف علاقة بين انقراض الديناصورات وانتشار فاكهة العنب حول العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

كم سجل اليورو بالبنك المركزي بعد تراجعه أمام الجنيه ختام التعاملات اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالتغلب على التحديات

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بالخلاص من الأزمات والضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية