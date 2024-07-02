القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تجارة النقد الأجنبي
وكشفت التحقيقات ارتكاب غسل الأموال، عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي – تأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 150 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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