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رياضة

شبانة: بيراميدز قرر مقاضاة ثروت سويلم بعد تصريحاته ضد مسؤولي النادي

ثروت سويلم، فيتو
ثروت سويلم، فيتو
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كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز قرر رفع دعوى قضائية ضد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية.

 

بيراميدز قرر مقاضاة ثروت سويلم

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "بيراميدز يقرر رفع دعوة قضائية ضد النائب ثروت سويلم، بعد المكالمة الهاتفية للبرنامج والذي انتقد فيها بيان النادي".

وأضاف: "بيراميدز قرر تقديم شكوى في اتحاد الكرة ولجنة الانضباط ضد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية بسبب التطاول على مسؤولي النادي على حد وصفهم".

 

وأصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًّا شديد اللهجة ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية وهدد باللجوء للمحكمة الرياضة ورد سويلم أيضًا بتصريحات تهديد ووليد وتعدٍّ بالألفاظ.

 

إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

وأعلنت رابطة الأندية قرارها الرسمي في مباراة بيراميدز وسموحة التي تم إلغاؤها بسبب حريق استاد الإسكندرية في الدوري المصري أثناء المباراة الجمعة الماضي.

 

وقررت رابطة الأندية استكمال المباراة اليوم الثلاثاء من حيث توقفت في الدقيقة 49 من عمر اللقاء بنفس القرارات الإدارية التي كانت في المباراة حيث يخوض سموحة اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد الهاني سليمان.

 

وأبدى مسؤولو نادي بيراميدز غضبهم الشديد من قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بشأن مباراة بيراميدز وسموحة، التي قرر حكم المباراة إلغاءها بسبب اندلاع حريق بغرفة المحولات الكهربائية في إستاد الإسكندرية الذي استضاف اللقاء.

وأكد مصدر داخل نادي بيراميدز أن فريقه يستحق نقاط المباراة باعتباره فائزا بثنائية نظيفة حسب اللائحة وليس إعادة الجزء المتبقي من المباراة.

 

 اندلاع حريق باستاد الإسكندرية

وتوقفت مباراة بيراميدز وسموحة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي بعد اندلاع حريق بـ استاد الإسكندرية، حيث ملأ الدخان أجواء الملعب، واشتعلت النيران بكابلات المقصورة الرئيسية للملعب.

وانطفأت الإنارة بأغلب جوانب الاستاد وأصبحت غير كافية لإدارة المباراة. 

 

إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة

وقرر الحكم محمد سلامة إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بعد اندلاع حريق بإستاد الإسكندرية.

واستمر توقف المباراة ٣٨ دقيقة، وأخطر أمن إستاد الإسكندرية محمد سلامة، حكم مباراة سموحة وبيراميدز بعدم إمكانية تشغيل برج الإضاءة المتضرر بالحريق. 

وأدى ماس كهربائي بغرفة التحكم إلى اندلاع حريق بغرفة التحكم.

 

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