الأربعاء 03 يوليو 2024
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سياسة

محمود فوزي يعود للبرلمان من بوابة الحكومة، من هو وزير المجالس النيابية المحتمل؟

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي المرشح لمنصب وزير المجالس النيابية
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الحكومة الجديدة 2024، كشفت مصادر مطلعة، أن المستشار محمود فوزي، مرشحا لحقيبة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلفا للمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية الحالي.

تشكيل الحكومة الجديدة

يأتي ذلك في ضوء التوقعات بشأن الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي سبق وكلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باختيار عدد من الكفاءات الوطنية في الحقائب الوزارية.

ترشيح المستشار محمود فوزي لمنصب وزير المجالس النيابية في الحكومة الجديدة

تردد اسم  المستشار محمود فوزي، بقوة في الفترة الماضية، عقب توليه مسئولية رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية والتي فاز فيها الرئيس السيسي بولاية جديدة.

محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

وقبل هذا التكليف تولى المستشار محمود فوزي، رئاسة الأمانة الفنية للحوار الوطني، كما شغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، حيث اعتذر عن عدم الاستمرار فى المنصب، بعد توليه مهام المسئولية فى حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

المستشار محمود فوزي في منصب أمين عام مجلس النواب

شغل المستشار محمود فوزي، أيضا منصب الأمين العام لمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول 2016 - 2020، خلفا للمستشار أحمد سعد الدين، والذي يشغل حاليا منصب وكيل مجلس النواب.

واستمر محمود فوزي، في منصب أمين عام مجلس النواب، حتى بداية الفصل التشريعي الثاني، حيث استقال من منصبه ليحل محله المستشار المستشار أحمد مناع.

وقبل تولي المستشار محمود فوزي، منصب الأمين لمجلس النواب، كان مستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول.

يتمتع المستشار محمود فوزى بخبرة قانونية واسعة تمتد لنحو 24 عاما، حيث تولى العديد من المناصب القانونية، بعدما حصل على ليسانس الحقوق عام 2000، ثم ماجستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) 2001- 2002، وماجستير فى القانون الدولى والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا فى الولايات المتحدة الأمريكية (ICL) عام 2009.

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انضم المستشار محمود فوزي، إلى عضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، على رأسها: معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التى ساهمت فى وضع مشروع الدستور 2014، عضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التى وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء – لجنة الأمن القومى، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

 

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