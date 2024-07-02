الإعلان عن الحكومة الجديدة يشغل بال المصريين، والنشطاء: الوزراء فين خايفين عليهم من الحسد

الحكومة الجديدة تتصدر موقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل" بعد الإعلان عن أداء التشكيل الوزاري الجديد لليمين الدستور غدًا الأربعاء.

الحكومة الجديدة تشغل بال المصريين



لا تزال الحكومة الجديدة تشغل بال المصريين، فالبعض طالب بعدم تكرار أخطاء الحكومة السابقة، في حين تعجب آخرون من تأخير الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد قائلين: "خايفين عليهم من الحسد"

الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، فيتو



علق الناشط محمد صبحي على الإعلان عن الحكومة الجديدة فقال: "عاوزين حكومة اقتصاد عندها بُعد سياسي"

أما الإعلامي أحمد موسى فقال: "تؤدي الحكومة الجديدة غدا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية، وانتهى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من التشكيل الوزارى وسوف يشهد الكثير من الحقائب الجديدة من اصحاب الخبرات والكفاءات الوطنية والدولية وستضم عناصر شبابية.. مع تجديد الثقة فى العديد من الوزراء الحاليين ممن حققوا نجاحات كبيرة فى ملفاتهم وأحدثوا نقلة كبيرة داخل وزاراتهم."

الحكومة الجديدة عليها حمل ثقيل



ورد الدكتور حسام موافي على الإعلان عن الحكومة الجديدة فقال: "تؤدي الحكومة الجديدة غدا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية نتمنى تغيير مثمر وموفقين كل من تم اختيارهم".

الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، فيتو



واستغربت الناشطة نوري سليمان من تأخير إعلان أسماء وزراء الحكومة الجديدة قائلة: "طب ما تجربوا تستعينوا بوزراء من خارج مصر زي ما بيعملوا فى النوادى كدة".

أما الناشط عماد حجاج فقال: "الحكومة اللي جاية عليها حمل ثقيل جدا ربنا يوفقهم"

وقال الناشط موسى تبرق: "مبروك الحكومة الجديده. هل هيكون فيها برنامج جديد لقطع الكهرباء لمدة عشر ساعات... وربما أكثر...".

مصر فوق الجميع والعبرة بالنتيجة



أما البلوجر مجدي منصور فقال: "الحكومة الجديدة.. مصر مليئة بالعلماء والخبراء في التخطيط وإدارة الأعمال والأموال وترشيد استخدام موارد الدولة واقتصادها، منهم الكثير لم يشاركوا في أي حوارات وطنية أو اقتصادية أو أبداء رأيهم في أي حلول، وعلى الجانب الآخر يوجد نظائرهم الذين تشغلهم مشاكل بلدهم ويشاركون في إبداء رأيهم العلمي والقيم فيها وذلك رغم الأعباء الوظيفية، ومسؤوليات أعمالهم التي تقع على عاتقهم"

ورد الناشط أبو أحمد أبو أحمد فقال: "يارب وزير التنمية المحلية يكون اتغير في الحكومة الجديدة فقانون التصالح لسه واقف وحبر على ورق".

تشكيل الحكومة الجديدة، فيتو



وقال البلوجر إبراهيم المنشاوي: "الحكومة الجديدة.. مصر فوق الجميع والعبرة دائما بالنتيجة والنتيجة... الحكومة المستقيلة استلمت الدولة سعر الدولار الأمريكى لا يتعدى 7 جنيه مصرى، وتم تحرير سعر الصرف... لا قبول لأي تبريرات غير صادقة... مصر غنية بمواردها وشعبها ومليئة بأبنائها المخلصين الشرفاء.. لقد أخذتم فرصتكم كاملة... شبعنا وعود لم تتحقق، وشعارات بلا جدوى"

الحكومة ستحلف اليمن ولا نعرف أسماء الوزراء



واندهش الناشط مايكل صموئيل فقال: "يعني الحكومة الجديدة ستحلف اليمين بكرة ولسه ماحدش عارف مين اللي أتغير؟ خايفين من الحسد مثلا ولا إيه"

وقال الناشط عبده الصغير "الأسماء الجديدة في الحكومة الجديدة، فيها ناس كتير تجيد الشغل، وتتمتع بقبول قوي في مجالتهم، ووسط زملائهم، كل التوفيق لهم، والخريطة قدامهم واضحة، الناس عايزة إيه وكمان البلد عايزة إيه.. وأنا هنا بتكلم عن المجموعة الاقتصادية والخدمية"

وأبدت إحدى الناشطات رغبتها في معرفة أسماء التشكيل الوزاري الجديد فقالت: "متشوقة أعرف مين الوزراء اللي أحدثوا نقلة كبيرة داخل وزارتهم وفي عملهم"

أما الناشط عبده البرهام فقال: "الصبر جميل إن شاء الله فيه أهلاوية ما لا يقل عن ٣ فى الوزارة الجديدة".

وطالب الناشط علاء حمزة بنشر أسماء التشكيل الوزاري الجديد فقال: " فين الوزارة الجديدة".