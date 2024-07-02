الأربعاء 03 يوليو 2024
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حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمحور 26 يوليو

حادث مرورى
حادث مرورى
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أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمحور 26 يوليو، اليوم الثلاثاء، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بمحور 26 يوليو بعد بالقرب من نفق فودافون اتجاه الطريق الدائرى 

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص إصابة 9 أشخاص جراء حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميني باص، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وسحب الكثافات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

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