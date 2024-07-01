أخبار الحوادث اليوم، لغز العثور على جثة شخص بطريق إدفو.. استئناف كروان مشاكل وإنجي حمادة على حكم حبسهما.. وترحيل سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة بإحدى المناطق بالقاهرة.

تكثف أجهزة الأمن بأسوان تنسيقًا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، جهودهًا لكشف لغز العثور على جثة شخص على طريق «إدفو - مرسى علم ».

حددت المحكمة المختصة جلسة 7 سبتمبر أولى جلسات استئناف كروان مشاكل وإنجي حمادة على حكم حبسهما سنة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفسق والفجور بسبب فيديو المطبخ.

كشفت تحقيقات نيابة المعادي الجزئية تفاصيل سرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل شقة لاعب النادي الأهلي السابق عماد متعب بمنطقة المعادي.



اعتمدت وزارة الداخلية، حركة تنقلات أفراد الشرطة لعام 2024.

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام .

شنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة، استهدفت ضبط جرائم التسول واستجداء المارة واستغلال الأطفال بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار.

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الإثنين، الموافق الأول من شهر يوليو لعام ٢٠٢٤، الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوفد المرافق لها.

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