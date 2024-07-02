بتكلفة 225 مليار جنيه.. ماذا قدمت وزارة النقل لقطاع السكك الحديدية خلال 10 سنوات؟.. وأبرز ملامح خطة التطوير خلال الفترة المقبلة

وضعت وزارة النقل على مدار السنوات الماضية خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة بتكلفة بلغت225 مليار جنيه السكك الحديدية.

رفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية

بالإضافة إلى رفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 1,2 مليون راكب يوميا إلي 1,5 مليون راكب يوم عام 2024 و2 مليون راكب يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 5 مليون طن سنويًا عام 2014 إلي 8 مليون طن سنويا عام 2024 و13 مليون طن سنويًا عام 2030.

تطوير الوحدات المتحركة بالسكك الحديدة

- تم توريد عدد 210 جرار جديد GE من إجمالي عدد 260 جرار مخطط توريدها وإعادة تأهيل

عدد 92 جرار من إجمالي 222 جرار مخطط إعادة تأهيلها.

- تم وصول عدد 6 قطارات من إجمالي عقد توريد عدد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الأسبانية، ودخلت جميعها الخدمة.

- تم توريد عدد 946 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1,1 مليار يورو

من شركة جانزمافاج المجرية.

- تم الإنتهاء من إعادة تأهيل عدد 1354 عربة عادية من إجمالي عدد 1404 عربة مخطط إعادة تأهيلها.

- تم توريد عدد 527 عربة من اجمالي عدد 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف.

- تم توقيع اتفاقية شروط واحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ارسينال الإيطالية بشأن إعادة تأهيل قطار نوم سياحي فاخر وإعادة تشغيله لرجال الأعمال علي خطوط السكك الحديدية.

مستهدفات تطوير البنية الأساسية بالسكك الحديدة

- يهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلي تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والآمان علي خطوط الشبكة والحد من الحوادث بالإضافة إلي تحسين مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

مخطط تطوير المزلقانات

- تم الإنتهاء من التطوير الشامل لعدد 699 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان مخطط تطويرها علي الشبكة.

تجديدات وصيانة السكة

- تم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 1382 كم وعدد 2090 مفتاح بما فيها أعمال تجديدات وتعديلات السكك بمشروعات تطوير نظم الإشارات.

- جاري تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 818 كم وعدد 810 مفتاح.

مخطط تطوير المحطات

- تم الإنتهاء من تطوير عدد 307 محطة منهم 109 محطة ضمن المرحلة الاولي لمبادرة حياة كريمة.

- جاري العمل في تطوير عدد 122 محطة.



تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد

- تم تنفيذ المرحلة الأولي بعدد 5 محطات رئيسية ( القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور ) لتنظيم وإحكام السيطرة علي الأرصفة والقطارات ومنع التكدس علي الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر.

مشروعات تطوير نظم الإشارات

- يهدف التطوير إلي تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني

بهدف زيادة معدلات السلامة والآمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد علي العنصر البشري في تسيير حركة القطارات علي خطوط

السكك الحديدية حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي 5 خطوط رئيسية علي الشبكة بإجمالي أطوال 971 كم بتكلفة 18,5 مليار جنيه ( خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم بنسبة تنفيذ 100 % وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كم بنسبة تنفيذ 100%

وخط أسيوط – نجع حمادي بطول181 كم بنسبة تنفيذ 93,5 % وخط بنها – بورسعيد

بطول 214 كم بنسبة تنفيذ 89 % وخط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كم

بنسبة تنفيذ 35 % ).

- تم توقيع اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرمك الإيطالية بشأن تنفيذ أعمال نظم الإشارات علي خط الفردان – بئر العبد.



مشروعات انشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية

- انشاء خط الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس بطول 63,5 كم

- انشاء خط المناشي – 6 اكتوبر بطول 68 كم

- انشاء خط كفر داود – السادات بطول 36 كم

- انشاء واعادة تاهيل خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – طابا ووصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 500 كم.

- انشاء خط مطروح – ميناء جرجوب البحري بطول 35 كم

- ازدواج خط بشتيل – الاتحاد بطول 90 كم.

- ازدواج خط المنصورة – دمياط بطول 65 كم.



تطوير ورش السكك الحديدة الانتاجية

- تم التخطيط لتطوير ورش السكك الحديدية بعدد 33 ورشة رئيسية وفرعية لزيادة الإنتاجية بها ورفع مستويات الجودة بهذه الورش من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش مثل شركة جنرال اليكتريك في ورش التبين ومهمشة

وشركة تالجو في ورش الفرز وإنشاء ورشة بأبي زعبل بالتعاون مع ترانسماش هولدنج.

- تم الإنتهاء من المرحلة الأولي لتطوير الورش واخرها ورشة المنيا.

- تم انشاء 5 ورش جديدة ( ورش مهمشة – ورش السد العالي – ورشتي بشتيل – ورشة تالجو بالفرز ).

تنمية العنصر البشري بالسكك الحديدة

لمواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية، تم وضع خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد هذه الخطة علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلي تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية لرفع درجة الوعي لديها لاستيعاب أساليب التشغيل الحديثة للوحدات المتحركة الجديدة.



تم تعيين عدد 445 مهندس بعد الإنتهاء من تدريبهم لمدة 6 شهور بالاكاديمية العسكرية المصرية بالإضافة إلي تعيين عدد 1952 فني وقائد قطار بعد الإنتهاء من تدريبهم بالكلية العسكرية التكنولوجية لمدة 3 أشهر وجاري تدريب عدد 86 تكنولوجي بتخصصات مختلفة.

