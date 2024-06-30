السكك الحديدية توقع على تنفيذ أعمال نظم الإشارات لخط الفردان - العريش مع إيطاليا

وقع المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية على اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرمك ( MERMEC ) الايطالية بشأن تنفيذ أعمال نظم الإشارات بخطوط الفردان - بئر العبد / بالوظة – ميناء شرق بورسعيد بالاتحاد مع شركة الحاذق للإنشاءات وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك.

نظام الإشارات الحديثة EIS

ويهدف المشروع إلى لتحكم في حركة مسير القطارات على طول الخط ويحتوي على عدة نظم حديثة ( نظام اشارات حديث (EIS) ونظام اتصالات يعتمد على تكنولوجيا كابلات الفايبر ونظام قوى كهربيه لتغذية الإشارات والاتصالات ونظام تسجيل للأعطال على مدار الساعة ونظام إلكترونى حديث لتشغيل عدد 13 مزلقان بالأضواء والأجراس والبوابات الأوتوماتيكية ونظام حديث للتحكم في الدخول الى غرف التحكم (Acess Control) ونظام عداد عجل (Axel counter).



وأكد وزير النقل أنه فى إطار إهتمام الدولة بتطوير سيناء وربطها بغرب القناة من خلال خط سكة حديد فقد بدأت وزارة النقل بإنشاء خط سكة حديد الفردان - بئر العبد – ميناء شرق بورسعيد بطول 144 كيلومتر حيث تم الانتهاء من أعمال السكة في المسافة ما بين الفردان وبئر العبد بطول 100 كيلومتر بمعرفة الشركات الوطنية المصرية وجاري العمل في نهو اعمال السكة في المسافة بين بالوظة وميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومتر وذلك لربط ميناء شرق بورسعيد بشبكة السكة الحديد.

إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد



كما يجري تنفيذ الاعمال بين بئر العبد/ والعريش وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا ذلك الممر التنموي الجديد الذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء وذلك في اطار المخطط الشامل للدولة المصرية لتنمية سيناء

واضاف الوزير أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يهدف الى زيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط من خلال متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ومن خلال وجود نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من اى سيمافور فى حالات الطوارىء او الاعطال المفاجئة، علما بأنه جار تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الاشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالى 2000كم لزيادة معدلات السلامة والامان على مختلف خطوط السكة الحديدية.