السكك الحديدية تناشد المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة القطارات

ناشدت الهيئة القومية للسكك الحديدية المواطنين بضرورة الحفاظ على على نظافة القطارات أثناء الرحلة وحتى محطة الوصول من أجل ضمان الاستمرار في خطة تطوير المرفق

حملة سلوكنا- مسئوليتنا

أطلقت وزارة النقل بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية حملة سلوكنا- مسئوليتنا، وذلك للقضاء على بعض السلبيات التي يقوم بها المواطنون أثناء استخدامهم لمرفق القطارات من أجل الحفاظ على أرواحهم، وعدم تعرضهم للخطر وأيضا عدم الإضرار بمواعيد القطارات والتأثير على خطوط السير الخاصة بها.

قائمة المحظورات في القطارات

وفقا لائحة السكة الحديد يحظر نقل كافة أنواع البضائع القابلة للاشتعال والخطرة سواء الصلبة أو السائلة في قطارات الركاب، وكذلك البضائع والمواد الغذائية القابلة للتلف خلال الرحلة أو التى تنبعث منها رائحة كريهة مثل الأسماك بأنواعها والفسيخ وأيضا الجلود الطازجة، حيث نصت المادة السادسة من اللائحة على عدم جواز نقلها بقطارات الركاب.