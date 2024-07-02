أخبار الأهلي، قرار كولر في أزمة كهربا وموقف عمر كمال من مباراة الداخلية وأرقام طاهر بعد أزمة احتفاله

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الأهلي، أثار طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الجدل باحتفاله أمس بهدفه في شباك طلائع الجيش بعد أن طالب جميع منتقديه بالصمت وعدم انتقاده.

ونستعرض في السطور التالية أرقام طاهر محمد طاهر مع الأهلي هذا الموسم..

إحصائيات طاهر محمد طاهر مع الأهلي هذا الموسم:

مباريات: 32

أهداف: 2

صناعة أهداف: 5

دقائق لعب: 1.151



سجل اللاعب هدفه رقم 16 مع الأهلي بمختلف المسابقات والهدف رقم 10 في تاريخه مع الأهلي بالدوري

الأهلي، من ناحية أخرى قال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لم يحسم موقفه من عودة محمود كهربا إلى قائمة الأهلي أمام الداخلية الخميس القادم.

وأضاف: كولر طلب تقريرا عن كهربا بعد مشاركته في مران المستبعدين من مباراة طلائع الجيش، وكهربا تحت الاختبار حتى المران الختامي استعدادا لمباراة الداخلية لحسم موقفه.



مصادر داخل الأهلي أكدت أن كولر مازال غاضبا من كهربا ولكن في محاولات من جانب الجهاز المعاون لإقناعه بإنهاء الأزمة وإعادة اللاعب إلي الحسابات الفنية.

قال مصدر داخل الأهلي إن عمر كمال عبد الواحد بات جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الداخلية الخميس القادم في بطولة الدوري بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية.

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إعادة إمام عاشور التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة الداخلية الخميس القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز حيث تواجد اللاعب احتياطيا أمس أمام طلائع الجيش.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسة فريق الداخلية، يوم الخميس المقبل، الموافق 4 من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى أمام الداخلية باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا على طلائع الجيش أمس بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 47 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.