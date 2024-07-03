الأربعاء 03 يوليو 2024
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أخبار مصر

الحكومة الجديدة، تعيين كامل الوزير وخالد عبدالغفار نائبين لرئيس الوزراء

كامل الوزير وخالد
كامل الوزير وخالد عبدالغفار، فيتو

التشكيل الحكومي الجديد، كشفت مصادر مطلعة، عن تعيين الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والصناعة والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة نائبين لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد مصدر حكومى أنه تم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.

وشدد المصدر على أن حقائب التربية والتعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي والبترول والكهرباء والصناعة في مقدمة الوزارات التى سيتم تغييرها.

كما أكد المصدر أن هناك تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية. 

وأكد مصدر حكومي مطلع أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، موضحا أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

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