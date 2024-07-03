عودة نواب رئيس الحكومة والوزراء، آخر أخبار التشكيل الوزاري قبل أداء اليمين الدستورية

التشكيل الحكومي الجديد، شهد التشكيل الحكومي الجديد تغييرات شاملة في الساعات الأخيرة قبل اداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد التشكيل الوزاري عودة منصب نائب رئيس الوزراء بتعيين الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والصناعة نائبا لرئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان نائبا لرئيس الوزراء.

كما شهد التشكيل الجديد للحكومة عودة منصب نواب الوزراء بأعداد كبيرة حيث شهد التشكيل وجود عدد كبير من نواب الوزراء في التشكيل.

التشكيل الحكومي الجديد 2024

- محمود توفيق – وزير الداخلية

- كامل الوزير – نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة

- بدر عبد العاطي – وزير الخارجية والهجرة

- رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتعاون الدولي

- شريف فاروق – وزير التموين

- مايا مرسي – وزيرة التضامن

- أيمن عاشور – وزير التعليم العالي

- محمد أحمد عبد اللطيف – وزير التربية والتعليم

- أحمد كوجاك – وزير المالية

- هاني سويلم – وزير الري

- خالد عبد الغفار – نائب رئيس الوزراء وزير الصحة

- محمود عصمت – وزير الكهرباء

- حسن محمد حسن الخطيب – وزير التجارة والاستثمار

- محمود فوزي – وزير الشئون النيابية

- محمد محمد صلاح الدين- وزير للإنتاج الحربي

- عدنان الفنجري – وزير العدل

- أسامة الأزهري – وزير الأوقاف

- منال عوض- وزير التنمية المحلية

- سامح حنفي – وزير الطيران

- شريف فتحي – وزير السياحة

- أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة

- عمرو طلعت – وزير الاتصالات

- علاء الدين فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

- كريم بدوي – وزير البترول

- ياسمين فؤاد – وزيرة البيئة

- شريف الشربيني – وزير الإسكان

- محمد ابراهيم احمد شيمي – وزير قطاع الأعمال

نواب الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد

- نيرة عمرو محمد قنديل نائبل لوزير الصحة

- محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة

- عبلة أحمد على الألفي نائبا لوزير الصحة

- يمني أسامة فريد النجار نائبا لوزير السياحة

- شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية

- ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية

- مارجريت صاروفيم نائبا لوزير التضامن

- حسام الدين صلاح نائبا لوزير التعليم العالي

- أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم

- أيمن بهاء نائبا لوزير التربية والتعليم

- ماجد عبد الحميد نائبا لوزير النقل

- نهاد شاهين نائبا لوزير النقل

- وجدى الشحات نائبا لوزير النقل

- صباح عبد اللطيف نائبا لوزير الكهرباء

- منتصر مناع نائبا لوزير الطيران المدني

- بكر محمد نائبا لوةزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- غادة مصطفي ابيب نائبا لوزير الاتصالات

- رأفت فهمي نائبا لوزير الاتصالات

- سيد اسماعيل على نائبا لوزير الإسكان

- مصطفي ابراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة

- أبو بكر محمد نائبا لوزير الخارجية والهجرة

- نيل رياض حبشي نائبا لوزير الخارجية

- وليد حسين نائبا لوزير التموين

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- اللواء محب حبشي محافظا لبور سعيد

- اللواء أكرم محمد محافظا للإسماعلية

- اللواء طارق حامد محافظا للسويس

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