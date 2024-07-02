الثلاثاء 02 يوليو 2024
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خارج الحدود

رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن بعد بيانه عن حصانة ترامب: جدير بالازدراء

بايدن ورئيس مجلس
بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي، فيتو
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علّق رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، الثلاثاء، على بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد حكم المحكمة العليا التاريخي الذي اعترف لأول مرة بشكل ما بحصانة الرئيس السابق دونالد ترامب من الملاحقة القضائية.

وردا على سؤال على قناة "فوكس نيوز" Fox News حول تصريحات بايدن، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي إن بيان بايدن "جدير بالازدراء" و"خطير" متهما الرئيس "بمحاولة تقويض المحكمة العليا".

الحصانة الرئاسية

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية هو "سابقة خطيرة" يمكن أن تحول الرؤساء إلى ملوك داعيا الشعب الأمريكي إلى الاعتراض على ذلك برفض دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر.

وفي تصريحات واضحة ومدروسة من البيت الأبيض، قال بايدن إن قرار المحكمة يعني أن من غير المرجح إلى حد كبير أن يحاكم ترامب في تهمة السعي لإلغاء نتائج  انتخابات 2020  قبل التصويت المقرر في الخامس من نوفمبر، وحذر من أن ذلك قد يحول الرؤساء الأمريكيين إلى ملوك.

كانت المحكمة العليا الأمريكية قد خلصت  إلى أنه لا يمكن مقاضاة ترامب على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس لكن يمكن مقاضاته على أفعاله الخاصة، وذلك في حكم تاريخي يعترف لأول مرة بشكل ما بحصانة الرئيس من الملاحقة القضائية.

وقال بايدن: "هذه الأمة تأسست على مبدأ أنه لا يوجد ملوك في أميركا. كلنا متساوون أمام القانون. لا أحد، لا أحد فوق القانون. ولا حتى رئيس الولايات المتحدة".

وقال إن قرار المحكمة يعني أنه لم يعد هناك الآن أي حدود لما يمكن أن يفعله الرئيس.

وأضاف: "إنها سابقة خطيرة، لأن سلطة المنصب لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن.. الحدود الوحيدة سوف يفرضها الرئيس وحده".

انتصار كبير للديمقراطية والدستور 

بالمقابل، رحّب ترامب بالقرار، قائلا على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" "إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا".

واعتبر ترامب أنّ "القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا اليوم يجب أن يضع حدا لكل حملات الاضطهاد" التي يقول إنّ بايدن يقولدها ضدّه.

وكان من المقرر أن تجري محاكمة ترامب في قضية الانتخابات في الرابع من مارس.

وسبق لمحكمة منطقة أميركية وهيئة في محكمة استئناف تضم ثلاثة قضاة أن رفضتا مزاعم ترامب بشأن تمتعه بالحصانة.

وستعقد محكمة منطقة أمريكية الآن ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطوّلة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية أمرا مستبعدا إلى حد كبير.

ويواجه ترامب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونجرس في السادس من يناير 2021 التي عُقدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.

كما أنه متّهم بالتآمر لحرمان الأمريكيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.

بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب "سابقة خطيرة"

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