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خارج الحدود

بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب "سابقة خطيرة"

بايدن وترامب، فيتو
بايدن وترامب، فيتو
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الانتخابات الرئاسية ، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، من أن قرار المحكمة العليا منح سلفه دونالد ترامب حصانة جنائية عن أفعال قام بها عندما كان رئيسًا يشكل "سابقة خطيرة".

وقال الرئيس الديمقراطي في خطاب عبر التلفزيون، إن هذا القرار "يخلق جوهريًّا مبدأً جديدًا وسابقة خطيرة، لأن سلطات (الرئيس) لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن".

وفي وقت سابق من الإثنين، خلصت المحكمة العليا الأمريكية إلى أنه لا يمكن مقاضاة ترامب على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس أثناء ولايته.

وحسب القرار، يمكن مقاضاة ترامب فقط على التصرفات الخاصة.

ويعد الحكم تاريخيا، إذ يعترف لأول مرة بشكل ما من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.

وأشاد ترامب بالحكم في منشور كتب فيه: "فوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا. فخور بكوني أمريكيًّا".

حملة جو ‎بايدن الانتخابية تهاجم دونالد ترامب

وكان فريق حملة الرئيس الأمريكي جو ‎بايدن الانتخابية، قد هاجم دونالد ترامب بعدما قضت المحكمة العليا بأنه يتمتع بنوع من الحصانة باعتباره رئيسًا سابقًا.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، قالت الحملة: "فقد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجع عصابة على قلب النتائج.. يعتقد بأنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء للوصول إلى السلطة والبقاء فيها".

 

ترامب يرحب بقرار المحكمة العليا الأمريكية

ورحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ‎ترامب، بما وصفه بـ"الانتصار الكبير" للديمقراطية بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن حصانة الرؤساء.
وبحسب «فرانس برس»، كتب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "إنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا، أنا أفتخر بكوني أمريكيًّا!".

 

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