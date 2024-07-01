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خارج الحدود

بيان عاجل من حملة بايدن الانتخابية بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن ترامب

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو
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هاجم فريق حملة الرئيس الأمريكي جو ‎بايدن الانتخابية، مساء اليوم الإثنين ، دونالد ترامب بعدما قضت المحكمة العليا بأنه يتمتع بنوع من الحصانة باعتباره رئيسًا سابقًا.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، قالت الحملة: "فقد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجع عصابة على قلب النتائج.. يعتقد بأنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء للوصول إلى السلطة والبقاء فيها".

ترامب يرحب بقرار المحكمة العليا الأمريكية

ورحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ‎ترامب، مساء اليوم الإثنين، بما وصفه بـ"الانتصار الكبير" للديمقراطية بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن حصانة الرؤساء.

وبحسب «فرانس برس»، كتب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، "إنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا، أنا أفتخر بكوني أمريكيًا!".

الحصانة من الملاحقة القضائية لرؤساء أمريكا

وكانت المحكمة العليا الأمريكية، قالت اليوم الاثنين، إن دونالد ‎ترامب يتمتع ببعض الحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيسًا سابقًا، وهو حكم قد يؤجل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، وذلك وفقا لفرانس برس.

وبحسب المحكمة العليا الأمريكية، فإن الرؤساء السابقين محصنين من الملاحقة عن أفعال ضمن سلطاتهم كرؤساء وليس بصفتهم الخاصة.

وأشارت المحكمة العليا الأمريكية، إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب له حصانة من الملاحقة الجنائية عن أفعال تقع ضمن سلطته كرئيس وليس عن أفعال شخصية.

أول تعليق من ترامب على بيان المحكمة العليا الأمريكية بشأن حصانة الرؤساء

بيان عاجل من المحكمة العليا الأمريكية بشأن محاكمة ترامب

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