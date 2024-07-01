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خارج الحدود

الجميع يقدر سياساته، بلينكن يدافع عن بايدن بعد المناظرة أمام ترامب

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو
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رد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين، على الانتقادات الموجهة لأداء الرئيس جو بايدن في مناظرة الأسبوع الماضي، قائلًا إن سياساته على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية عززت الثقة في القيادة الأمريكية عبر العالم.

وأضاف بلينكن بحسب رويترز، أن الناس في جميع أنحاء العالم ينظرون إلى ما فعله بايدن منذ توليه منصبه، وليس ليلة واحدة فقط، وأنهم يقدرون سياساته.

مناظرة بايدن وترامب، فيتو

بلينكن: الثقة الأمريكية ارتفعت بشكل كبير بسبب بايدن

 وتابع: "لقد رأوا رئيسًا أعاد استثمار أمريكا، وأعاد استثمار أمريكا في العالم، وأعاد الاستثمار في هذه التحالفات، وفي هذه الشراكات بالطرق التي يسعون إليها ويريدونها".

وأردف: "إذا نظرت إلى الاستطلاعات حول العالم، فسترى مرارًا وتكرارًا أن الثقة في القيادة الأمريكية ارتفعت بشكل كبير على مدار السنوات الثلاث والنصف الماضية".

وأوضح "هذا لا يحدث من تلقاء نفسه.... إنه نتاج السياسات التي نتبعها، إنه نتاج مشاركتنا. وهم يرون أن الرئيس بايدن قاد الطريق في كل هذه المجالات المختلفة، وبطرق تجمع الناس معًا وتركز بنفس الطريقة على التحديات التي نواجهها والتي تشترك فيها العديد من البلدان الأخرى".

وسائل إعلام عالمية تصف أداء بايدن بالهزيل

وأثار أداء بايدن صيحات الإنذار في وسائل الإعلام العالمية، حيث شبهت صحيفة لوموند الفرنسية بايدن بحطام سفينة. ووصفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية ذات الميول اليسارية أداءه بأنه "كابوس مليء بالأخطاء".

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