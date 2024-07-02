بهدف قاتل، أوروجواي تطيح بصاحبة الأرض من كوبا أمريكا وتصعد إلى ربع النهائي (فيديو)

كوبا أمريكا 2024، فاز منتخب أوروجواي، على نظيره الأمريكي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أروهيد بميسوري، بالجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة ببطولة كوبا أمريكا 2024.

وبهذه النتيجة صعد منتخب أوروجواي، لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، باحتلاله قمة المجموعة الثالثة.

ورغم محاولات المنتخبين، والفرص التي لاحت للاعبي أوروجواي وأمريكا، إلا أنهم فشلوا في إحراز أي هدف بالشوط الأول.

وفي الدقيقة 27، أجرى منتخب أوروجواي، تبديل اضطراري بنزول كريستيان أوليفيرا مكان ماكسيميليانو أراوخو بسبب الإصابة.

كما شهدت الدقيقة 41، إجراء المنتخب الأمريكي، تبديل اضطراري بنزول ريكاردو بيبي مكان فولارين بالوجون بسبب الإصابة.

وفي الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني، سجل ماتياس أوليفيرا لاعب منتخب أوروجواي، هدف الفوز لبلاده، ليصعد ببلاده لربع نهائي المسابقة القارية الأقدم للمنتخبات الوطنية.

وفي الدقيقة 89، التي شهدت نزول لويس سواريز مكان داروين نونيز، أجرى منتخب «لا سيليست»، تبديل اضطراري بنزول سيباستيان كاسيريس مكان مانويل أوجارتي بداعي الإصابة.

ارتفاع رصيد أوروجواي إلى 9 نقاط

وتصدر منتخب أوروجواي، قمة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، ليحجز بطاقة التأهل لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، فيما تجمد رصيد المنتخب الأمريكي، عند 3 نقاط بالمركز الثالث، ليودع المسابقة القارية.