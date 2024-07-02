الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بهدف قاتل، أوروجواي تطيح بصاحبة الأرض من كوبا أمريكا وتصعد إلى ربع النهائي (فيديو)

أوروجواي، فيتو
أوروجواي، فيتو
ads

كوبا أمريكا 2024، فاز منتخب أوروجواي، على نظيره الأمريكي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أروهيد بميسوري، بالجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة ببطولة كوبا أمريكا 2024.

وبهذه النتيجة صعد منتخب أوروجواي، لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، باحتلاله قمة المجموعة الثالثة.

ورغم محاولات المنتخبين، والفرص التي لاحت للاعبي أوروجواي وأمريكا، إلا أنهم فشلوا في إحراز أي هدف بالشوط الأول.

وفي الدقيقة 27، أجرى منتخب أوروجواي، تبديل اضطراري بنزول كريستيان أوليفيرا مكان ماكسيميليانو أراوخو بسبب الإصابة.

كما شهدت الدقيقة 41، إجراء المنتخب الأمريكي، تبديل اضطراري بنزول ريكاردو بيبي مكان فولارين بالوجون بسبب الإصابة.

وفي الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني، سجل ماتياس أوليفيرا لاعب منتخب أوروجواي، هدف الفوز لبلاده، ليصعد ببلاده لربع نهائي المسابقة القارية الأقدم للمنتخبات الوطنية.

وفي الدقيقة 89، التي شهدت نزول لويس سواريز مكان داروين نونيز، أجرى منتخب «لا سيليست»، تبديل اضطراري بنزول سيباستيان كاسيريس مكان مانويل أوجارتي بداعي الإصابة.

 

ارتفاع رصيد أوروجواي إلى 9 نقاط

وتصدر منتخب أوروجواي، قمة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، ليحجز بطاقة التأهل لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، فيما تجمد رصيد المنتخب الأمريكي، عند 3  نقاط بالمركز الثالث، ليودع المسابقة القارية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كوبا أمريكا 2024 منتخب اوروجواي الامريكي ملعب أروهيد بميسوري المنتخب الامريكي

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن بعد بيانه عن حصانة ترامب: جدير بالازدراء

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

مع اقتراب إعلانها، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

منوعات

المزيد

تحذيرات من إعصار "كارثي محتمل" في الكاريبي (فيديو)

رسميا في هذه الدولة، رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

تسير في الاتجاه المعاكس، دولة تجبر موظفيها العمل 6 أيام أسبوعيا

قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية