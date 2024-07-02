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بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

أمريكا وأوروجواي،
أمريكا وأوروجواي، فيتو
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يواجه منتخب أمريكا بعد قليل نظيره أوروجواي لحسم بطاقتي التأهل لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، من المجموعة الثالثة.

ويلتقي منتخب أوروجواي مع أمريكا، على ملعب أرووهيد ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وفي نفس التوقيت يلعب منتخب بنما مع بوليفيا على إستاد أنتر كو ستاديوم.


ويحتل منتخب أوروجواي الصدارة برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب أمريكا ثانيًا برصيد 3 نقاط، وبنفس الرصيد يتواجد منتخب بنما في المركز الثالث ويتواجد بوليفيا في مؤخرة المجموعة دون رصيد من النقاط.

وأعلن المدير الفني لمنتخب منتخب أوروجواي التشكيل الرسمي للمواجهة أمام أمريكا، وجاء كالتالي: 

سيرخو روشيت،  ناهيتان نانديز، رونالدو أراوخو، أوليفيرا، ماتياس فينا، مانويل أوجارت، فالفيردي، بيليستري، نيكولاس دي لاكروز، ماكسيمليانو أرواخو، نونيز".

بينما جاء تشكيل أمريكا كالتالي: 

تيرنر، روبنسون، تيم ريم، ريتشاردز، جو سكالي، يونس موسى، تاير آدمز، وست مكيني، كريستيان بوليسيتش، رينا، بالجون".
 

ومن المنتظر ان تحدد مباراة اليوم مصير جريج بيرهالتر المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة والذي من المرجح أن يرحل عن الفريق، حال توديع المسابقة من مرحلة المجموعات.

وقال بيرهالتر في تصريحات صحفية "لا يمكن أن يكون هناك أي ضغط خارجي أكبر مما نضعه على أنفسنا كطاقم وكلاعبين".

وتابع "الأمور الخارجية لا يمكننا السيطرة عليها كل ما يمكنني التحكم فيه هو كيفية إعداد الفريق للعب بثقة وتقديم أداء قوي".

وعاد بيرهالتر لقيادة منتخب الولايات المتحدة العام الماضي، لقيادة الفريق في مونديال 2026.

وشهدت حقبة بيرهالتر مع المنتخب الأمريكي، العديد من الانتقادات، التي ازدادت حدتها خاصة بعد خسارة الفريق 1-2 أمام بنما في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويفتقد منتخب الولايات المتحدة، خدمات مهاجمه تيموثي وياه بسبب إيقافه مباراتين، عقب طرده في لقاء الفريق أمام بنما، لقيامه بتوجيه لكمة إلى رودريك ميلر، لاعب منتخب بنما.

كما تحوم الشكوك أيضا بشأن مشاركة مات تورنر حارس مرمى الفريق، الذي أصيب في ساقه خلال المواجهة الماضية، ليتم استبداله بالحارس الاحتياطي إيثان هورفاث.

وكشف بيرهالتر أن تورنر أجرى "تدريبًا محدودًا" يومي السبت والأحد، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيدفع به لحراسة عرين الفريق أمام أوروجواي أم لا.

 

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اوروجواي كوبا أمريكا 2024 الولايات المتحده الامريكيه ملعب أرووهيد ستاديوم

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