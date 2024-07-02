بعد مرور 15 ساعة، تعطل معدات الإنقاذ أثناء البحث عن ضحايا عقار أسيوط المنكوب (فيديو)

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط حتى الآن وبعد مرور أكثر من 15 ساعة متواصلة جهودها لانتشال سكان العقار المنكوب التابع لحي شرق والبحث عن مفقودين أسفل أنقاض المنزل، بعدما تم إنقاذ 5 أشخاص واستخراج 6 جثث.

استخراج الجثة السادسة لفتاة من أسفل الأنقاض

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من استخراج الجثة السادسة لفتاة بعدما تم رفع جزء من أنقاض المنزل وجارٍ استكمال أعمال التنقيب ورفع الهدد للبحث عن ضحايا أو جثث باقي سكان المنزل.

وشهدت معدات البحث واللوادر التابعة للإنقاذ المدني بمديرية أمن أسيوط تعطل في أجزاء منها لمرور أكثر من 15 ساعة عمل متواصلة مما أدى إلى سخونة المعدات وتعطلها عن العمل.

في ذات السياق أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن متابعته المستمرة لجهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة.

انهيار منزل مكون من ٣ طوابق بتفرعات شارع رياض بحى شرق

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من ٣ طوابق بتفرعات شارع رياض بحى شرق ووجود بعض السكان المفقودين تحت الأنقاض وجار إنقاذهم.



وعلى الفور وجه المحافظ بانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين، كما فرضت قوات مرور أسيوط كردونًا أمنيًّا حول المكان وسط وجود قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط.



وأكد محافظ أسيوط أن جهود البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض مستمرة حتى يتم رفع كافة أنقاض المنزل لافتًا إلى أنه فور الإبلاغ بالحادث تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف و5 سيارات حماية مدنية وسيارات إنقاذ بري بالإضافة إلى 5 لوادر وسيارات وحدة الإنقاذ السريع والحملة الميكانيكية بحي شرق لسرعة رفع الأنقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار من أسفل الأنقاض، كما تم الدفع بفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي لصرف التعويضات العاجلة للمصابين وأسر المتوفين، وتم فرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة.