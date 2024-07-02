الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد مرور 15 ساعة، تعطل معدات الإنقاذ أثناء البحث عن ضحايا عقار أسيوط المنكوب (فيديو)

قوات الدفاع المدني
قوات الدفاع المدني تنقب عن ضحايا أسفل العقار المنكوب، فيتو
ads

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط حتى الآن وبعد مرور أكثر من 15 ساعة متواصلة جهودها لانتشال سكان العقار المنكوب التابع لحي شرق والبحث عن مفقودين أسفل أنقاض المنزل، بعدما تم إنقاذ 5 أشخاص واستخراج 6 جثث.

 

استخراج الجثة السادسة لفتاة من أسفل الأنقاض 

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من استخراج الجثة السادسة لفتاة بعدما تم رفع جزء من أنقاض المنزل وجارٍ استكمال أعمال التنقيب ورفع الهدد للبحث عن ضحايا أو جثث باقي سكان المنزل.

وشهدت معدات البحث واللوادر التابعة للإنقاذ المدني بمديرية أمن أسيوط تعطل في أجزاء منها لمرور أكثر من 15 ساعة عمل متواصلة مما أدى إلى سخونة المعدات وتعطلها عن العمل.

في ذات السياق أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن متابعته المستمرة لجهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة.

 

انهيار منزل مكون من ٣ طوابق بتفرعات شارع رياض بحى شرق

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من ٣ طوابق بتفرعات شارع رياض بحى شرق ووجود بعض السكان المفقودين تحت الأنقاض وجار إنقاذهم.


وعلى الفور وجه المحافظ بانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين، كما فرضت قوات مرور أسيوط كردونًا أمنيًّا حول المكان وسط وجود قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط.

إنقاذ 6 أشخاص من أسفل أنقاض منزل بأسيوط (فيديو)

استخراج الجثة الرابعة من تحت أنقاض عقار أسيوط (فيديو)


وأكد محافظ أسيوط أن جهود البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض مستمرة حتى يتم رفع كافة أنقاض المنزل لافتًا إلى أنه فور الإبلاغ بالحادث تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف و5 سيارات حماية مدنية وسيارات إنقاذ بري بالإضافة إلى 5 لوادر وسيارات وحدة الإنقاذ السريع والحملة الميكانيكية بحي شرق لسرعة رفع الأنقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار من أسفل الأنقاض، كما تم الدفع بفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي لصرف التعويضات العاجلة للمصابين وأسر المتوفين، وتم فرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسيوط أعمال التنقيب البحث عن المفقودين الحماية المدنية انهيار منزل رفع الانقاض صرف التعويضات قوات الحماية المدنية محافظة اسيوط مركز سيطرة الشبكة الوطنية عقار أسيوط المنكوب

مواد متعلقة

إنقاذ 6 أشخاص من أسفل أنقاض منزل بأسيوط (فيديو)

محافظ أسيوط يوجه بشن حملات لتطبيق قرارات مواعيد غلق المحلات

استخراج الجثة الرابعة من تحت أنقاض عقار أسيوط (فيديو)

تحذيرات من الأمن للمواطنين بعد تسريب غاز بموقع انهيار عقار أسيوط (فيديو)

استمرار مراجعة الإعلانات وإزالة اللافتات العشوائية وغير المرخصة بأسيوط

إنقاذ 5 أشخاص وانتشال 3 جثث من ضحايا منزل أسيوط المنهار (صور )

الطفل معاذ، إنقاذ أول ناجي من أسفل انقاض منزل أسيوط المنهار (صور )

جار البحث عن آخرين، مصرع وإصابة 5 أشخاص في انهيار منزل بأسيوط

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن بعد بيانه عن حصانة ترامب: جدير بالازدراء

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

مع اقتراب إعلانها، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

منوعات

المزيد

تحذيرات من إعصار "كارثي محتمل" في الكاريبي (فيديو)

رسميا في هذه الدولة، رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

تسير في الاتجاه المعاكس، دولة تجبر موظفيها العمل 6 أيام أسبوعيا

قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية