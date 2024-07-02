الإسكان تعلن طرحا جديدا للأراضي للتخصيص الفوري

كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد للأراضي للتخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة سوهاج الجديدة عدد 3 قطع أرض وذلك لشهر يوليو على أن يتم التقديم من يوم 1/7/2024م حتي 15/7/2024م.

وتطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض رقم بدون بالمنطقة الترفيهية بمساحة 29953 م2 بنشاط عمراني متكامل بسعر 2480 جنيه / م2



وحددت الاشتراطات البنائية: نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من اجمالي مساحة الأرض.

• النسبة البنائية للعمارات لا تزيد على 50 % من المساحة المخصصة للإسكان.

• النسبة البنائية للفيلات لا تزيد على 40 % من المساحة المخصصة للفيلات.

• الارتفاع: (أرضي + دور علوي) للفيلات – (أرضي + 3 أدوار علوية) للعمارات ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبني.

• الكثافة 120 شخصًا / فدان للعمارات و45 شخصًا / فدان للفيلات.

• نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8 – 12 % من إجمالي مساحة الأرض.

• النسبة البنائية للخدمات لا تزيد على 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمي والحضانة، وبالنسبة للنوادي الاجتماعية لا تزيد عن 20% من المساحة المخصصة للخدمة، وللخدمات الترفيهية لا تزيد عن 10% من المساحة المخصصة للخدمة.

• الارتفاع المسموح به أرضي + دورين لجميع الأنشطة عدا الحضانة أرضي للحضانة ودور أول لإدارة الحضانة فقط، والترفيهي أرضي + أول ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 10% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبنى.

• يتم الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

• يتم الالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة.

• المساحات تحت العجز والزيادة والعبرة بما يتم تسليمه علي الطبيعه وطبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة

• يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته

* مدة تنفيذ المشروع: 3 سنوات من تاريخ استصدار أول قرار وزاري

آلية السداد: • يتم استكمال نسبة السداد حتي 25 % من قيمة قطعة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ) بالإضافة الي (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ؛

• ويتم سداد باقي ثمن قطعة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد( بالإضافة الى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية)

كما تطرح قطعة أرض رقم 6 بمنطقة خدمات الحى الأول بمساحة 707 م2 بنشاط تجارى ادارى بسعر 15460 جنيه / م2

وحددت الاشتراطات البنائية: النسبة البنائية لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

• الردود 5م من الأمام و4م من الخلف و4م من الجانبين.

• الارتفاع: (بدروم + ارضي + 3 أدوار متكررة ) مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

• المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

• مدة تنفيذ المشروع: 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الارض.

• الية السداد: • يتم استكمال نسبة السداد حتي 25 % من قيمة قطعة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ) بالإضافة الي (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ؛

• ويتم سداد باقي ثمن قطعة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الاقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الأخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد (بالإضافة الى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية)

كما تطرح قطعة أرض رقم ( 7) بمنطقة خدمات المصانع بالحي الرابع بمدينة سوهاج الجديدة بمساحة 980 م2 بنشاط ورش بسعر 1175 جنيه / م 2

* طبقا للاشتراطات الآتية:

• الاشتراطات البنائية: النسبة البنائية لا تزيد على 40% من اجمالي مساحة قطعة الأرض.

• الردود 5م من الامام و4م من الخلف و4م من الجانبين.

• الارتفاع: (بدروم + أرضي + دورين متكررين ) مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

• المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

• مدة تنفيذ المشروع: 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الارض.

• آلية السداد:

• يتم استكمال نسبة السداد حتي 25 % من قيمة قطعة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ) بالإضافة الي (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ؛

• ويتم سداد باقي ثمن قطعة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الاقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد( بالإضافة الى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).