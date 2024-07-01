تفاصيل مشروعات الطرق بالقاهرة الجديدة

تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز القاهرة الجديدة تنفيذ آخر مرحلة من أعمال الطريق الرئيسي بمحور( 24 ) بالامتداد الشرقي للمدينة والرابط بين التسعين الشمالي بالتسعين الجنوبي مرور بمحور محمد بن زايد ويخدم أحياء بيت الوطن ومنطقة النوادي وبعض الكمبوندات بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة.

وأوضح أنه جاري العمل فى تطوير ورفع كفاءة طريق (R6 /R5) الرابط بين التسعين الجنوبي والشمالي والذي يخدم بعض المناطق الهامة بالمنطقة ومنها (منطقة التمر حنة بالتجمع آلأول).

وأوضح أنه تم البدء فى تطوير طريق (R6 /R5) الرابط بين التسعين الجنوبي والشمالي ويخدم ( منطقة التمر حنة - ومنطقة النوادي- وجميع الكمبوندات الموجودة بالمنطقة ) حيث تتم عملية التطوير باستخدام طريقة (fdr ) وهى عبارة عن إعادة استخدام الطبقات الإسفلتية القديمة المتهالكة بالطرق.

وأضافت عليها بعض كميات الأسمنت مما يعطى أعلى إفادة ممكنة وسرعة الإنجاز، ويقلل من كميات المخلفات الناتجة من إزالة الطبقة الإسفلتية المتهالكة بالطريقة التقليدية، وهذه العملية تحدث بالكامل على الطريق نفسه، ولا تحتاج لنقلها خارج الموقع.