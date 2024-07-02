سويلم عن بيان بيراميدز: من آمن العقاب أساء الأدب وسيتم تحويل مسؤولي النادي للجنة الانضباط

أبدى ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، غضبه من الأسلوب الذي يتبعه نادي بيراميدز، والبيان الصادر الذي يحمل هجوم وإساءة للنادي.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "من آمن العقاب أساء الأدب، وأصبحنا أندية بيانات، كل نادٍ لا يُعجبه شيء يقوم بإصدار بيان، والإساءة للرابطة شيء مرفوض تمام، وسيكون هناك رد فعل عنيف تجاه البيان".

يريدون إثبات تعرضهم للظلم ويحاولون إرضاء "مالك النادي" وسندرس تحويلهم للجنة الانضباط

وأضاف: "هناك إساءة لمنظومة كبيرة مثل اتحاد الكرة وكذلك رابطة الأندية، والبيان الصادر عن بيراميدز لا يُدرك من كتبه أي شيء، وهم يحاولون إيصال رسالة لملاك النادي بأنهم يتعرضون لحرب ويحاولون إثبات أنهم يدافعون عن حقوق النادي، وأنهم رجال ويهاجمون اتحاد الكرة والرابطة".

وواصل: "لا بد أن يكون هناك رد لهذا الحوار غير المحترم خصوصًا في الهجوم على مسؤولين كبار في اتحاد الكرة ورابطة الأندية.. وأساس عمل هؤلاء في بيراميدز هو استفادة مالية من ملاك النادي، ولا يفرق معهم شيء سوى هذا.. ومن أمن العقاب أساء الأدب.. فهم يعلمون جيدًا بأنه لن يتم فعل أي شيء ضدهم!".

وتابع: "من كتب بيان نادي بيراميدز يعتقد أنه لن يرد عليه أحد، هم يحاولون أن يظهروا لـ مالك النادي أنهم يدافعون عن بيراميدز، وهم يتربحون أموالًا كثيرة، وبأرقام كبيرة جدًّا، فهم يتقاضون أجور ومرتبات خيالية، والموظفين والعاملين بالنادي أيضًا يحصلون على مبالغ كبيرة".

وزاد: "لن نلتزم الصمت، الرابطة واتحاد الكرة يضمون شخصيات محترمة، ولن نقبل هذه الإساءات، والموجودين في الاتحاد والرابطة أفضل بكثير من العاملين في هذا النادي.. وبناءً على البيان يجب تحويل مسؤولي بيراميدز للجنة الانضباط.. لابد أن يكون هناك رد فعل، لأن كل شخص بعد ذلك سوف يستقيظ من النوم لا يعجبه أمرًا ما سيقوم بإصدار بيان".

وأكمل: "محاولات إثارة الجماهير لا بد أن يقابلها رد فعل قوي، وهذا البيان بهذا الأسلوب لا بد أن يتم اتخاذ قرار صارم ضدهم، ولو لم يحدث أي شيء سيتكرر الأمر من جانب بيراميدز مجددًا.. كان عليهم أن يدركوا أنهم يمثلون كيان كبير، لكنهم يحاولون فقط إرضاء مالك النادي".

وأضاف: "لا بد أن يدركوا جيدًا أنهم يتعاملون مع اتحاد كرة ورابطة أندية وشخصيات في قمة الاحترام ولن يسمحوا بالأسلوب المهين.. والبيان بعدما يعرض على الرابطة واتحاد الكرة سيكون هناك رد فعل بالتأكيد، ولو لم يحدث شيء سيكون هناك تكرار لتلك البيانات غير المقبولة".

وأتم: "مواجهة بيراميدز وسموحة تم إلغاؤها في حالة التعادل، وأقرب شيء للعدالة هو إكمال المباراة بنفس الظروف".

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًّا بشأن قرار رابطة الأندية بإعادة مباراة بيراميدز وسموحة اليوم الثلاثاء.

وجاء البيان موجها ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن إعادة المباراة وتوقيت إخطارهم موعد المباراة.

بيان بيراميدز

وجاء البيان كالتالي:

"يبدي نادي بيراميدز اندهاشه من القرار الغريب والمخالف لجميع اللوائح من جانب رابطة الأندية المصرية المحترفة، باستكمال ما تبقى من مباراة الفريق أمام سموحة، بنفس الظروف القائمة خلال المباراة التي تم إلغاؤها بقرار من الرابطة سلفا، وما زاد التعجب من القرار، أنه تم إرساله والإعلان عنه رسميا قبل موعد اللقاء بـ24 ساعة فقط!

وفوجئنا قبل ساعات قليلة عند منتصف الليل، وفي يوم عطلة ٣٠ يونيو في البلاد، بقرار لجنة المسابقات، وتطالبنا فيه رابطة الأندية بأن نسافر إلى مدينة أخرى لمواجهة منافس مختلف تماما، وتحضيرات مختلفة، قبل 24 ساعة فقط من الموعد المحدد للمباراة، ويبدو أن اتخاذ مثل هذا القرار يشير إلى عدم إدراك أو فهم لأبسط أساسيات الرياضة وصحة اللاعبين وإعدادهم نفسيا وبدنيا والحفاظ على سلامتهم.

بعدما قرروا من تلقاء نفسهم في وقت متأخر سفر الفريق إلى مدينة أخرى تبعد ٢٠٠ كم عن القاهرة، لخوض لقاء أمام فريق آخر في ظروف مختلفة، دون مراعاة للأعمال التنظيمية واللوجيستية من وسائل نقل وحجز فنادق وملاعب تدريب ووسائل استشفاء وتجهيزات غذائية وطبية وأمنية يتم تجهيزها مسبقا، وهو ما يؤثر بالسلب في كافة الاستعدادات الطبيعية لأي مباراة.

بل إن القرار يشير إلى عدم إدراك أو فهم لحجم التأثير السلبي في القيمة التجارية للدوري المصري وضرب ثقة المستثمرين والرعاة في صناعة كرة القدم المصرية سواء بالدخول إليها أو المضي قدمًا في الاستثمار بها.

ضربت رابطة الأندية بقرارها بشأن استكمال ما تبقى من المباراة، باللائحة عرض الحائط وكذلك تقارير الحكم والمراقب، وتقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث إستاد الإسكندرية، والذي أكد على وجود مشكلة في الكهرباء بالاستاد وإهمال واضح في التعامل من صاحب الأرض والتنظيم مع هذه المشكلة، وهو ما يوجب معها إصدار قرار باعتبار بيراميدز فائزًا بهدفين دون مقابل طبقًا للوائح الواضحة وضوح الشمس في هذه المسألة، بأن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لا تعتبر ظرفًا قهريًّا، حيث إن الرابطة تقوم بتطبيق سياسات على بعض الأندية ولا تطبقها على الجميع.