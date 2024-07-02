كانوا بيعدوا الطريق، إصابة أم وابنتيها في حادث تصادم بالقليوبية

أصيبت أم وابنتاها في حادث تصادم أثناء عبورهم عند نقطة مرور طوخ بمحافظة القليوبية أسفل كوبري المشاة تجاه بنها وتم نقلهم إلى مستشفى قها المركزي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة ربة منزل وطفلتيها في حادث بالطريق الزراعي

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة طوخ بالواقعة يفيد بتصادم سيارة بـ 3 أشخاص أثناء عبورهم الطريق الزراعي عند نقطة مرور طوخ أسفل كوبري المشاة اتجاه بنها، تم نقلهم إلى مستشفى قها المركزي.

إصابة أم وطفلتيها في حادث بالزراعي بالقليوبية، فيتو



بالانتقال والفحص تبين إصابة “سمر م ع”، 34 سنة “الأم”، طفلتيها “بتول م ع”، 4 سنوات، “حور م ع”، 6 سنوات تم نقلهم إلى مستشفى قها المركزي.