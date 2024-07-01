كوكاكولا ترفع سعر الكانز لـ 14.5 جنيه
رفع أسعار كانز كوكاكولا في الأسواق، كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن شركة كوكاكولا قامت بتطبيق الزيادة في أسعار منتجاتها خلال اليوم الأول من يوليو 2024.
كوكاكولا ترفع أسعار الكانز في الأسواق
وأوضح «المنوفي» أن شركة كوكاكولا كانت قد أرسلت للتجار والموردين قائمة بالأسعار الجديدة لمنتجاتها خلال شهر يونيو الماضي، على أن تطبق الزيادة بدءًا من يوم الإثنين 1 يوليو 2024.
وتابع: شركة كوكاكولا رفعت سعر الكانز إلى 14.5 جنيه، بزيادة جنيهين عن سعره السابق.
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