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اليوم، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب القسم "الأدبي" للثانوية الأزهرية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فيتو
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يواصل طلاب القسم الأدبي للثانوية الأزهرية اليوم الثلاثاء امتحانات نهاية العام الدراسي 2023، 2024 في جميع محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى طبقًا للجدول المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية في وقت سابق.
 

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف،  تفقد أمس الإثنين، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣- ٢٠٢٤م، في لجان بنين وفتيات شبين الكوم بمنطقة المنوفية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة البلاغة، وقد جاء الامتحان مطابقًا ودون شكاوى من الطلاب.

وأكد وكيل الأزهر أهمية الحفاظ على انتظام سير أعمال الامتحانات وانضباطها، والتزام الجميع بالضوابط والنظام العام للامتحانات، وضرورة متابعة الطلاب والتأكد من التهوية الجيدة للجان، وتوفير أدوية الطوارئ تحسبًا لأي حالة طارئة، وذلك دعمًا لأبنائنا الطلاب ورفع روحهم المعنوية وتشجيعهم على بذل أقصى جهد لهم في الامتحانات، فهم أمانة في رقابنا.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

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الضويني يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في شبين الكوم، ويؤكد: طلابنا أمانة في رقابنا

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أحداث فلسطين تتصدر أسئلة امتحان البلاغة لطلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية (فيديو)

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