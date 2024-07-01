أحداث فلسطين تتصدر أسئلة امتحان البلاغة لطلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية (فيديو)

أدى طلاب القسم العلمى للثانوية الأزهرية اليوم الإثنين امتحان مادة "البلاغة" ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023،2024، في جميع محافظات الجمهورية.

ورصدت عدسة "فيتو" آراء الطلاب من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون النموذجي بمحافظة القاهرة حيث أكد أن الأحداث الفلسطينية تصدرت موضوع سؤال "القطعة" وأن الامتحان بشكل عام كان في مستوى الطالب المتوسط.

آراء طلاب القسم العلمى للثانوية الأزهرية عن امتحان البلاغة

وقال الطالب عبد الرحمن فوزي: "الامتحان كان فيه أكتر من نقطة عايز تركيز وفهم، والبلاغة مادة فيها حفظ كتير، والوقت المخصص للامتحان كان كافي، وبشكل عام الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط لكن مش أي حيقدر يقفله".

وأضاف طالب آخر: "الامتحان كان محتاج تركيز بس، والوقت المخصص للامتحان كان كافي، والقطعة كانت بتتكلم عن فلسطين والأحداث اللي بتحصل فيها".

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.