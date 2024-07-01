إعلام إسرائيلي: نقل جميع معتقلي غزة إلي سجن سدي تيمان
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن جميع المعتقلين من غزة نقلوا إلى معتقل سدي تيمان قرب بئر السبع، مضيفة أن قوات الأمن أطلقت منذ بداية الحرب سراح 1700 معتقل من غزة ونقلت 500 آخرين إلى سجن عوفر.
إسرائيل تنتقل للمرحلة الثالثة من حرب غزة
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أن المستوى السياسي يوافق على الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من الحرب على غزة خلال الشهر الحالي.
الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من الحرب علي غزة
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المستوى السياسي أعطى جيش الاحتلال الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا للمرحلة الثالثة والأخيرة، لافتة إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب ملف صفقة التبادل والتوتر في الجبهة الشمالية لتجنب اتساع الحرب.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الضوء الأخضر الممنوح لجيش الاحتلال سيتيح مواصلة العملية العسكرية لكن بشكل آخر.
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