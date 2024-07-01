الإثنين 01 يوليو 2024
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خارج الحدود

نتنياهو يأمر بفتح تحقيق في إطلاق سراح أسرى فلسطينيين

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو
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 ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أن قرار إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجازهم في معسكر سدي تيمان بالنقب.

 

نتنياهو يعلق على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين 

وقال مكتب نتنياهو في بيانها:" يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن بناء على اعتباراتهم المهنية".

وأكد نتنياهو أنه  أمر بفتح تحقيق فوري في الإفراج عن سجناء فلسطينيين من غزة.

 

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدد من الأسرى الفلسطينيين من بينهم مدير مستشفى الشفاء. 

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