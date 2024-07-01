خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل بالجيزة

تقدم فيتو لقرائها المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة تشغيل محل.

وتتم هذه الخدمة من خلال تقدم راغبها بطلب للمراكز التكنولوجي التابع لمحل إقامته بمحافظة الجيزة ومرفق معه عدد من الأوراق والإجراءات كالتالي:

أولا_ إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة محل

- التقدم إلى الشباك المختص بتلقي الطلبات بالمركز التكنولوجي بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.



- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.



- استلام الخدمة.

ثانيا- أوراق استخراج بدل فاقد لرخصة محل

- صورة بطاقة الرقم القومي (مع الاطلاع على الأصل).

- أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

3 صورة عقد الإيجار/التمليك (مع الاطلاع على الأصل).

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.

- إيصال سداد الرسوم.