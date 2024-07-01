فريق بحث للوصول لأسباب سقوط أسانسير وإصابة سودانيين في المهندسين

انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة شرطة العجوزة لمعاينة آثار حادث سقوط 3 أشخاص سودانيين الجنسية في حادث أسانسير بأحد العقارات بشارع شهاب متفرع من جامعة الدول متفرع من المهندسين بالجيزة، وتم نقلهم للمستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج.

وتم تشكيل فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة لتبين إن كان هناك شبه جنائية من عدمه.



البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط أسانسير وإصابة 3 أشخاص بالمهندسين، وعلى الفور تم الانتقال إلى موقع البلاغ والدفع بسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفى.