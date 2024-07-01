إعلان القائمة الطويلة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2024

أعلن مجلس أمناء جائزة الروائى خيري شلبي للعمل الروائي الأول، بالتعاون مع دار الشروق، القائمة الطويلة للجائزة في دورتها الخامسة 2024.

القائمة الطويلة لجوائز خيري شلبي



وتأتي الأعمال بالقائمة الطويلة لجوائز خيري شلبي كالتالي:

1. أسماك الزينة، للكاتبة مروى علي الدين

2. الأشياء الصغيرة، للكاتب عزت رجب

3. الحياة في الأبراج الرملية، للكاتب عمرو البطا

4. أمسيات أطول من اللازم، للكاتبة نسرين زغلول

5. إنجيل عمر، للكاتب أحمد الرسام

6. حكاية رجل ينام ببدلته كاملة، للكاتب ميشيل نبيل

7. شباك المنور، للكاتبة فاطمة الشرنوبي

8. كل شىء هادئ في مدينة الرب، للكاتب إسلام علي حسن

9. عزبة النخل، للكاتب عادل صلاح يوسف

10. منطق الطير، للكاتب محمد عصام فرحات

11. نسل شهاب الدين، للكاتب محمد حسني وديع

12. نقطة مرور، للكاتب أسامة زيد

13. وجوه من هذا البر، للكاتب بلال مؤمن

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة في 21 يوليو الجاري، فى ذكرى ميلاد الفنانة إيمان خيري شلبي مؤسسة الجائزة، ثم إعلان الفائز 9 سبتمبر، بالتزامن مع ذكرى رحيل الروائي خيري شلبي، كما أنه من المقرر أن تتولى دار الشروق نشر العمل الفائز.

جائزة خيري شلبي

يشار إلى أن فكرة الجائزة كما أعلنت عنها إيمان خيري شلبي عام 2020 تأتي تخليدًا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938 – 2011)، وتستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم الرواية ومساعدة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائي الأول.

تشترط الجائزة أن يكون المتقدم لها مصري الجنسية، وألا يكون قد نشر عملا روائيا من قبل، سواء في طبعة ورقية أو إلكترونية، ولا يُشترط حد أقصى للسن.