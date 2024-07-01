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حوادث

محاكمة «مسلم ونور التوت» بسبب سرقة لحن أغنية.. غدا

محاكمة «مسلم ونور
محاكمة «مسلم ونور التوت» بسبب سرقة لحن أغنية
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تنظر المحكمة الاقتصادية، غدا الثلاثاء، الدعوى المرفوعة من الملحن حسن دنيا ضد مسلم ونور التوت وآخرين في سرقة لحنً أغنية أول حياتي ياما.

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وكانت جهات التحقيق أحالت مطربا المهرجانات مسلم، ونور التوت، بسبب استخدام لحن أغنية “أول حياتي ياما” للملحن حسن دنيا دون الرجوع إلى مالكها للمحاكمة.

 

وتقدم المحامي سامح قناوي ببلاغ يتهم مطرب المهرجانات مسلم، ونور التوت، بسرقة لحن أغنية أول حياتي يا أما أرد الألفاظ وأسوء المعنى والكلمات، والتي جاءت كلماتها أنا قلبي عاير صرخة مما يشكل جريمة مكتملة الأركان للحياء العام والتلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين مما يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والأدب العامة له، ويشكل الخطر على أبناء المجتمع المصري والذي تعلق بالحين موكلي الملحن حسن أبو دنيا.

واتهم قناوي المحامي بصفته وكيل الملحن حسن دنيا في بلاغ رقم 707652 صناع مهرجان أنا قلبي عايز صرخة إسلام كابونجا- فيلو- نور التوت- مسلم- حمو الطيخا وشركة للإنتاج الفني بسرقة ألحان موكلي الملحن حسن أبو دنيا دون إذن منه في استخدام ألحان الخاص به، وبصناعة محتوى غنائي لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذي يسئ للفن المصري والعربي واستغلال نجاح أغنية أول حياتي ياما، وهي من ألحان موكلي وتركيب المهرجان الخاص بهم على نفس ألحان الخاص بموكلي للوصول إلى أعلى مشاهدة على القناة الخاص بهم على اليوتيوب.

 

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