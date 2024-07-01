يورو 2024، رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام سلوفينيا

كشف الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال عن تشكيله لمواجهة سلوفينيا، مساء اليوم الإثنين، على ملعب دوتش بانك بارك، في دور الـ16 ببطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024.

واصل مارتينيز اعتماده على الهداف التاريخي للبرتغال كريستيانو رونالدو، في التشكيل الأساسي للمباراة الرابعة على التوالي.

وعاد رافائيل لياو للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن اللقاء الماضي للإيقاف.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من لقاء البرتغال وسلوفينيا مع فرنسا التي أقصت بلجيكا من هذا الدور بفوز قاتل (1-0).

تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا

ديوجو كوستا - كانسيلو - بيبي - روبن دياز - نونو مينديز - برونو فرنانديز - جواو بالينيا - فيتينا - بيرناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - رافائيل لياو.

تشكيل سلوفينيا ضد البرتغال

يان أوبلاك - كارنيكنيك - دركوزيتش - جاكا بيول - بالكوفيتش - ستويانوفيتش - سيرين - إلسينك - ملاكار - بنيامين سيسكو - سبورار.