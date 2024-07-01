وفد مغربي يتفقد المنطقة الحرة بالإسماعيلية

أجرى أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية أمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، جولة تفقدية داخل المنطقة الحرة، بمرافقة وفد مغربي رفيع المستوى برئاسة هشام سليماني نائب أول غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس بالمملكة المغربية.

كما ضم الوفد كل من أمين عمور عضو مجلس إدارة نائب أمين المال، زكريا بن وناس عضو مجلس إدارة نائب مقرر، يونس جلاب مدير عام الغرفة، عرفة بو عاز عضو الغرفة، خالد بناني عضو الغرفة، يوسف سباعي رئيس قسم التطوير والمشاريع بالغرفة.

أبرز المستقبلون للزيارة

كان في استقبال الوفد، المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية، في حضور محمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة وحسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية، محمد السيد مدير عام الغرفة التجارية، أحمد إسماعيل مدير الشئون الاقتصادية، إنچي هيبة المستشار الإعلامي للغرفة التجارية، عضوات مجلس سيدات الأعمال، غيدة نصار، هبة محمود، ايمان عوض.

جانب من اللقاء، فيتو

مقومات المنطقة الحرة

واستعرض خلال اللقاء أيمن صالح مقومات المنطقة الحرة الجاذبة لمناخ الاستثمار، لافتا إلى أنه منذ نهاية 2018، تم وضع خطة مكثفة لتطوير المنطقة الحرة بالإسماعيلية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية للمنطقة، وذلك للعمل على جذب الاستثمارات والمستثمرين بكل حيادية، بالإضافة إلي التطلع لتقديم أعلي نسبة جودة من الخدمات، ورفع كفاءة المرافق، مشيرا إلي التوسعات بمساحة المنطقة من 110 أفدنة إلى 220 فدانا.

المنطقة الحرة تضم أكبر الشركات المصرية

أضاف أيمن صالح، أن المنطقة الحرة بالإسماعيلية تضم أكبر الشركات المصرية والعربية والأجنبية، وأنها تضع محافظة الإسماعيلية على رأس الخريطة الاستثمارية الشاملة، من خلال خلق استثمارات جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل.

كما أوضح أيمن صالح، الأنشطة المتاحة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية والتي تضم ثلاثة أنشطة وهي النشاط الصناعي، التخزيني والخدمي.

من جانبه قال أكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية أن الزيارة تأتى في إطار تعزيز ملفات التعاون بين الدولة المصرية ونظيرتها المملكة المغربية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر وجذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها.

كما أكد هشام سليماني، رئيس البعثة المغربية، أن المناطق الحرة تعتبر وسيلة اقتصادية تستخدمها الدول بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية بما يعود على اقتصادياتها بفوائد من جوانب متعددة، وقد ارتبط ظهور المناطق الحرة بتوسع حركة التجارة منذ القدم، حيث توسعت أنشطتها وتعددت أشكالها بتطور التجارة الدولية، خاصة خلال العقود الأخيرة، وفي نهاية اللقاء، اهدي رئيس البعثة المغربية درع الغرفة للمهندس أيمن صالح.







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