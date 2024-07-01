تعرف على تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث قطار البضائع بالإسماعيلية

أسفر حادث انحراف عربات قطار بضائع خط الإسماعيلية - بورسعيد، والذي وقع أمام معسكر القرش عن إصابة 4 أشخاص.

وأصيب كل من محمود فتحي محمود 31 سنة من محافظة البحيرة، باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات بالجسم، ورائد احمد فتح الله أبو حسين 27 عاما من محافظة البحيرة، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر واشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي 4 سم بفروة الرأس.

بالإضافة إلى إصابة أحمد عبدالرازق جودة 32 عاما من محافظة القليوبية، بكدمات وسحجات بالجسم ومحمد فرحات محمد 32 عاما من من محافظة الشرقية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم إيداع جميع المصابين مستشفى أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة تلقى إخطار يفيد بانحراف 3 عربات من قطار بضائع عن القضبان أمام معسكر القرش مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفعت طوارئ هيئة السكك الحديدية بعدد من الأوناش لاستعدال العربات المنحرفة عن مسارها من قطار البضائع الفارغ والذي كان في طريقه إلى محافظة بورسعيد.

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.