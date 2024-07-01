الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعرف على تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث قطار البضائع بالإسماعيلية

مستشفى أبو خليفة
مستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية
ads

أسفر حادث انحراف عربات قطار بضائع  خط الإسماعيلية - بورسعيد،  والذي وقع أمام معسكر القرش عن إصابة 4 أشخاص.

وأصيب كل من محمود فتحي محمود 31 سنة من محافظة البحيرة، باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات بالجسم، ورائد احمد فتح الله أبو حسين 27 عاما من محافظة البحيرة، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر واشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي 4 سم بفروة الرأس. 

انحراف 3 عربات لقطار بضائع عن القضبان أمام معسكر القرش في الإسماعيلية

وكيلة الصحة بالإسماعيلية تشيد بمستوى النظافة والرعاية للأطفال بدور الإيواء (صور)

بالإضافة إلى إصابة أحمد عبدالرازق جودة 32 عاما من محافظة القليوبية، بكدمات وسحجات بالجسم ومحمد فرحات محمد 32 عاما من من محافظة الشرقية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 

وتم إيداع  جميع المصابين مستشفى أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.  

وكان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة تلقى إخطار يفيد بانحراف 3 عربات من قطار بضائع عن القضبان أمام معسكر القرش مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.   

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

ودفعت طوارئ هيئة السكك الحديدية بعدد من الأوناش لاستعدال العربات المنحرفة عن مسارها من قطار البضائع الفارغ والذي كان في طريقه إلى محافظة بورسعيد.  

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قضبان قطار بضائع الاسماعيلية بالاسماعيلية الشبكة الوطنية الطوارئ انحراف عربات قطار بضائع

مواد متعلقة

انتظام حركة القطارات بين محافظتي بورسعيد والإسماعيلية

انحراف 3 عربات لقطار بضائع عن القضبان أمام معسكر القرش في الإسماعيلية

وكيلة الصحة بالإسماعيلية تشيد بمستوى النظافة والرعاية للأطفال بدور الإيواء (صور)

ضبط المتهم بقتل شاب في الإسماعيلية

الأكثر قراءة

يبدأ تطبيقها اليوم، عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

بعد نقصه في مصر، جمال شعبان يكشف بدائل أشهر دواء للضغط والقلب

وزير التعليم: منح الدرجة الكاملة للطلاب في 3 أسئلة بامتحان الفيزياء

خبر سار من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

خبير الفيزياء بالتربية والتعليم: امتحان 2024 جاء من أسئلة اختبارات الأعوام الـ 3 الماضية (مستندات)

قرارات سارة من التربية والتعليم بعد أزمة امتحان الفيزياء

بعد قرار إعادة المباراة، هل يذهب بيراميدز إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة؟

غضب في بيراميدز بسبب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

منوعات

المزيد

ناشطون في الدفاع عن الحيوانات يغلقون مسلخ دواجن في سويسرا

بعد غياب طويل، مصري يفاجئ نجلته بحفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بالجزائر

اعتقال 11مسئولا بسلاسل تجارية في ميانمار بسبب الأرز

أتراك يعتدون على سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 1-7-2024 في السوق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 1-7-2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين 1-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في بداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

بعد رحيل موديست.. صفقات الأجانب الفاسدة في الأهلي آخر 10 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معنى كبكبوا، تفسير الشيخ الشعراوي لبعض آيات سورة الشعراء (فيديو)

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية