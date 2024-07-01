إجازات الموظفين خلال شهر يوليو 2024

يتساءل العديد من الموظفين عن عدد أيام الإجازات التي يستحقها الموظفون في الحكومة والقطاع الخاص في شهر يوليو 2024.

الإجازات والعطلات الرسمية

ونرصد في ذلك التقرير أيام الإجازات الرسمية والعطلات الرسمية الأسبوعية مدفوعة الأجر، في شهر يوليو 2024، وذلك على النحو التالي:

1_ الجمعة 5 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

2_ السبت 6 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

3_ الأحد 7 يوليو 2024 (بمناسبة الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد 1446 هـ)

4- الجمعة 12 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

5- السبت 13 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

6-الجمعة 19 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

7-السبت 20 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

8- الخميس 25 يوليو 2024 (بديلا عن يوم الثلاثاء 23 يوليو ذكرى ثورة 1952) وفقا للقرار الوزاري بترحيل الإجازات الرسمية الى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

9- الجمعة 26 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

10_ السبت 27 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).