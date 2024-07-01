الثلاثاء 02 يوليو 2024
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إجازات الموظفين خلال شهر يوليو 2024

الإجازات والعطلات
الإجازات والعطلات الرسمية لشهر يوليو 2024,فيتو
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يتساءل العديد من الموظفين عن عدد أيام الإجازات التي يستحقها الموظفون في الحكومة والقطاع الخاص في شهر يوليو 2024.

الإجازات والعطلات الرسمية 

ونرصد في ذلك التقرير أيام الإجازات الرسمية والعطلات الرسمية الأسبوعية مدفوعة الأجر، في شهر يوليو 2024، وذلك على النحو التالي:

 

1_ الجمعة 5 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

2_ السبت 6 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

3_ الأحد 7 يوليو 2024 (بمناسبة الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد 1446 هـ)

4- الجمعة 12 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

5- السبت 13 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

6-الجمعة 19 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

7-السبت 20 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

8- الخميس 25 يوليو 2024 (بديلا عن يوم الثلاثاء 23 يوليو ذكرى ثورة 1952) وفقا للقرار الوزاري بترحيل الإجازات الرسمية الى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

9- الجمعة 26 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

10_ السبت 27 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

 

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