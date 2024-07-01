الثلاثاء 02 يوليو 2024
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أخبار مصر

رفع 450 طن قمامة في حملة مكبرة بقرى أبو النمرس

حملة إزالة ونظافة،
حملة إزالة ونظافة، فيتو
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شنت الأجهزة المعنية في محافظة الجيزة حملة مكبرة، بقطاع جنوب الجيزة، أسفرت عن إزالة حالة تعد على أرض زراعية بناء فى المهد بقرية أم خنان في مدينة، ورفع 450 طن قمامة بقرى أبو النمرس  وتجريد الطريق السريع مصر أسيوط الزراعى ورفع كفاءة النظافة بالمحاور الرئيسية.

 

منظومة نقل المواطنين بالجيزة

 

وعلى جانب آخر أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن الحملات شملت كافة قطاعات المحافظة بالمراكز والمدن والأحياء والطرق السريعة وساهمت في فرض الانضباط على منظومة نقل المواطنين والأجرة المحصلة مع ضبط مخالفات السير لبعض المركبات والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها سواء بإلغاء أو سحب خط سير السرفيس الخاص بهم أو توقيع الغرامات المقررة في ذلك الشأن أو سحب تراخيص المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.


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