الدوري المصري، الأهلي يبحث عن الهدف الرابع أمام الطلائع بعد 75 دقيقة

الأهلي، مرت 75 دقيقة من زمن مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشرة، ولا تزال النتيجة تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة

تشهد الدقيقة 47 في بداية الشوط الثاني بطاقة صفراء من نصيب أكرم توفيق لاعب الأهلي بعد تدخل قوي على إسلام محارب في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 48 كرة عرضية من أحمد متعب لاعب طلائع الجيش من جهة اليسار قابلها عمر السعيد بتسديدة على الطاير من منتصف منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 57 يطلق طاهر محمد طاهر تسديدة رائعة تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى طلائع الجيش

في الدقيقة 65 يجري الأهلي تبديلات بدخول أفشة وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر، وخروج حسين الشحات ومروان عطية ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

وفي الدقيقة 67 تسديدة من كريم طارق لاعب الجيش من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 70 تسديدة من طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء ردت من دفاعات الجيش، ويدخل إليو ديانج بديلا لعمرو السولية في الدقيقة 74.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق، عمرو السولية

خط الهجوم: طاهر محمد وحسين الشحات ووسام أبوعلي

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة طلائع الجيش حيث يغيب كل من علي معلول وبيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد ومحمد الضاوي كريستو ومحمود متولي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي

وجاء تشكيل فريق طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب - عمرو طارق - محمد دياب - محمد سمير.

خط الوسط: إسلام محارب - حميد ماو - علي حمدي.

خط الهجوم: موسى دياوارا - جودوين - يسري وحيد.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش بالدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 48 نقطة، حيث خاض 20 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 19.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 26.