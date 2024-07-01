الدوري المصري، الأهلي يتقدم بالهدف الأول أمام طلائع الجيش بعد 15 دقيقة

الأهلي، مرت 15 دقيقة من زمن مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشرة، وأصبحت النتيجة تقدم الأهلي بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر في الدقيقة 12.

بدأت المباراة بضغط هجومي من جانب لاعبي الأهلي بحثا عن خطف هدف مبكر، ويسدد عمرو السولية تسديدة خطيرة في الدقيقة الخامسة تعلو العارضة بسنتيمترات قليلة.

استحوذ الأهلي على الكرة في الدقائق العشر الأولى، وفي الدقيقة 12 ينجح طاهر محمد طاهر في تسجيل هدف الأهلي الأول بعد كرة عرضية من ضربة حرة غير مباشرة سددها قوية لترتطم أجساد لاعبي الطلائع وتسكن المرمى.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق، عمرو السولية

خط الهجوم: طاهر محمد وحسين الشحات ووسام أبوعلي

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة طلائع الجيش حيث يغيب كل من علي معلول وبيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد ومحمد الضاوي كريستو ومحمود متولي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش بالدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 48 نقطة، حيث خاض 20 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 19.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 26.