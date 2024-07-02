أمن المنافذ يحرر 83 قضية متنوعة من بينهم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 48 ساعة عن ضبط 83 قضية متنوعة من بينها قضايا في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ،ومجال الأمن العام، ومكافحة تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة وجرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات،بالاضافة الى تنفيذ أحكام قضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت وزارة الداخلية أنه جارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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