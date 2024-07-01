الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار مراجعة الإعلانات وإزالة اللافتات العشوائية وغير المرخصة بأسيوط

إزالة الإعلانات العشوائية
إزالة الإعلانات العشوائية بأسيوط، فيتو
ads

 أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار الحملات المكثفة لمراجعة الإعلانات بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية، لتحقيق الانضباط بالشوارع وإعادة المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تشكيل لجان مشتركة في كافة المراكز والمدن والأحياء للمرور اليومي

كان محافظ أسيوط قد وجه بتشكيل لجان مشتركة في كافة المراكز والمدن والأحياء للمرور اليومي كل في نطاقه لمراجعة الإعلانات على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة حفاظًا على الشكل الحضارى والحد من انتشار هذه المخالفات وفقًا للضوابط التي حددها القانون والقواعد المنظمة منوها إلى استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لعودة الانضباط إلى الشوارع وإزالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق.

إزالة الإعلانات المخالفة في حملة بالقاهرة الجديدة

وفي هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري عدة حملات تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط لمراجعة الاعلانات بالشوارع والميادين والطرق العامة والمعلقة أعلى البنايات والعقارات وأعمدة الإنارة وإزالة المخالفة منها وغير المرخصة والعشوائية وفقا للائحة تنظيم الاعلانات وذلك تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري وبمشاركة علاء الناظر ومسئولي قسمي الإعلانات والإشغالات وتم رفع وإزالة الإعلانات واللافتات المعلقة على أعمدة الإنارة وغير المرخصة وتم التنبيه على أصحابها بالتوجه إلى إدارة الإعلانات لاستخراج الترخيص والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ازالة الاعلانات المخالفة ازالة الاعلانات أسيوط الاعلانات المخالفة الدكتور مصطفى مدبولي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الوحدة المحلية لمركز ومدينة هشام آمنة وزير التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء صطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط مجلس الوزراء

مواد متعلقة

إنقاذ 5 أشخاص وانتشال 3 جثث من ضحايا منزل أسيوط المنهار (صور )

الطفل معاذ، إنقاذ أول ناجي من أسفل انقاض منزل أسيوط المنهار (صور )

جار البحث عن آخرين، مصرع وإصابة 5 أشخاص في انهيار منزل بأسيوط

بدء ترفيق المنطقة اللوجستية الاستثمارية بالكوم الأحمر في أسيوط

رفع 700 طن مخلفات خلال حملة نظافة وتأهيل طرق بقرى أسيوط

محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المقاولون العرب بالقرى

جامعة أسيوط الأهلية تعلن خطتها للفعاليات والأنشطة الصيفية

التاريخ زي الفل والفيزياء طويلة، آراء طلاب الثانوية العامة في الامتحانات بأسيوط (بث مباشر)

الأكثر قراءة

وزير التعليم: منح الدرجة الكاملة للطلاب في 3 أسئلة بامتحان الفيزياء

قرارات سارة من التربية والتعليم بعد أزمة امتحان الفيزياء

يبدأ تطبيقها اليوم، عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

بعد نقصه في مصر، جمال شعبان يكشف بدائل أشهر دواء للضغط والقلب

خبر سار من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

خبير الفيزياء بالتربية والتعليم: امتحان 2024 جاء من أسئلة اختبارات الأعوام الـ 3 الماضية (مستندات)

بعد قرار إعادة المباراة، هل يذهب بيراميدز إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة؟

غضب في بيراميدز بسبب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

منوعات

المزيد

ناشطون في الدفاع عن الحيوانات يغلقون مسلخ دواجن في سويسرا

بعد غياب طويل، مصري يفاجئ نجلته بحفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بالجزائر

اعتقال 11مسئولا بسلاسل تجارية في ميانمار بسبب الأرز

أتراك يعتدون على سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الاثنين 1-7-2024 في السوق المحلي

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 1-7-2024 في السوق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 1-7-2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين 1-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعد رحيل موديست.. صفقات الأجانب الفاسدة في الأهلي آخر 10 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معنى كبكبوا، تفسير الشيخ الشعراوي لبعض آيات سورة الشعراء (فيديو)

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية