إنقاذ 5 أشخاص وانتشال 3 جثث من ضحايا منزل أسيوط المنهار (صور )

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، منذ قليل موقع المنزل المنهار بحى شرق وتابع جهود البحث عن مفقودين أسفل انقاض المنزل، مشيرا إلى أن جهود الإنقاذ أسفرت حتى الآن عن إنقاذ 5 أشخاص من أسفل الانقاض واستخراج 3 جثث من سكان المنزل المنهار، معلنًا متابعته المستمرة لجهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين أسفل الانقاض وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة.

رافق المحافظ خلالها اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والدكتور مصطفى محمود مدير عام مرفق الإسعاف ويحيى زكريا مدير عام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بالمحافظة وسيد عبد الجواد رئيس حى شرق ومسئولي الحماية المدنية والإسعاف ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

انهيار منزل مكون من ٣ طوابق بتفرعات شارع رياض بحى شرق

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من ٣ طوابق بتفرعات شارع رياض بحى شرق ووجود بعض السكان المفقودين تحت الانقاض وجارى انقاذهم.



وعلى الفور وجه المحافظ بانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين، كما فرضت قوات مرور أسيوط كردونا أمنيا حول المكان وسط تواجد قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط.

10سيارات إسعاف و5 سيارات حماية مدنية وسيارات انقاذ برى

وأكد محافظ أسيوط أن جهود البحث عن مفقودين أسفل الانقاض مستمرة حتى يتم رفع كافة انقاض المنزل، لافتا إلى أنه فور الإبلاغ بالحادث تم الدفع ب 10سيارات إسعاف و5 سيارات حماية مدنية وسيارات انقاذ برى بالاضافة إلى 5 لوادر وسيارات وحدة الانقاذ السريع والحملة الميكانيكية بحى شرق لسرعة رفع الانقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار من اسفل الانقاض، كما تم الدفع بفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي لصرف التعويضات العاجلة للمصابين وأسر المتوفيين ،وتم فرض طوقا أمنيا حول المنزل والمنازل المجاورة.



وأشار المحافظ إلى أن الاحصاءات الأولية للحادث تمثلت فى نجاح قوات الحماية المدنية فى إنقاذ 5 اشخاص مصابين بإصابات متفرقة من أسفل الانقاض،كما تم استخراج 3 جثث من سكان المنزل وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى أسيوط العام والإيمان وجار تكثيف الجهود للبحث عن مفقودين من السكان

الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها.

كما تم معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها واتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.