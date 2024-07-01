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طالب بالأزهر عن امتحان الفيزياء للثانوية العامة: عندنا 19 مادة مش 7 ومحدش سائل فينا (فيديو)

طالب بالثانوية الأزهرية
طالب بالثانوية الأزهرية
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تحدث أحد طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية عن أزمة امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن هناك تركيز شديد من قبل كافة فئات المجتمع مع طلاب الثانوية العامة بخلاف ما يحدث مع الثانوية الأزهرية التي تلقى اهتماما أقل من وسائل الإعلام. 

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبرى بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء الذي أداه الطلاب السبت الماضي في كافة محافظات الجمهورية حيث من قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة فنية لدراسة كافة الشكاوى الواردة بشأن امتحان الفيزياء.

طالب في الثانوية الأزهرية يتحدث عن أزمة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

وقال طالب: "بالنسبة لامتحان الفيزياء الخاص بالثانوية العامة الكل كان طالع يعيد وشكي من امتحان الفيزياء واحنا اصلا امتحان الفيزياء بتاعنا كان أصعب منهم بمراحل ومحدش سمع صوتنا".

وأضاف الطالب: “احنا لو ماشين في الشارع وبنقول لحد احنا ثانوية أزهرية كانوا بيسبونا ونمشى، وهما عندهم 7 مواد وبيعملوا كده امال احنا اللي عندنا أكتر من 19 مادة والمواد كلها مضافة للمجموع نعمل ايه”.

وأدى طلاب القسم العلمى للثانوية الأزهرية اليوم الإثنين امتحان مادة "البلاغة" ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023،2024، في جميع محافظات الجمهورية.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

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