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بدء امتحان “البلاغة” لطلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فيتو
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بدأ طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية، امتحان مادة “البلاغة” في جميع محافظات الجمهورية، ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024، طبقًا للجدول المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية في وقت سابق.

وحرص القائمون على لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على تشديد إجراءات التفتيش لمنع دخول أي أدوات غش داخل اللجان.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تجرى كما خُطط لها، لتخرج في أفضل صورة، ولمواصلة مسيرة النجاحات التي تحقق عامًا بعد آخر في هذا الاتجاه، وأن حالة الهدوء والانضباط التي تشاهدها لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية تبرهن على نجاح منظومة الامتحانات بالأزهر الشريف، داعيًا الطلاب والطالبات إلى مواصلة اجتهادهم في ما تبقى من الامتحانات حتى تكلل مسيرتهم بالنجاح والتفوق.

وشدد “الضويني” على أن الأزهر حريص كل الحرص على رعاية أبنائه والتخفيف عنهم وتوفير الجو الملائم لأداء الامتحانات في يسر وانضباط، مقدما النصح لأولياء الأمور بأن يكونوا دائمًا عونًا لأبنائهم والبعد عن إثارة أي نوع من التوتر أو الضغط على الطلاب.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.


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