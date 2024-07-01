الإثنين 01 يوليو 2024
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اليوم آخر فرصة لتقديم تظلمات الإعدادية بالقليوبية

تظلمات الاعدادية
تظلمات الاعدادية بالقليوبية، فيتو
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية غلق موقع تظلمات الشهادة الإعدادية اليوم  الاثنين، ولن يتم قبول أو النظر في أي طلبات بعد هذا التاريخ.

تعليم القليوبية: غلق موقع تظلمات الشهادة الإعدادية الإثنين المقبل

تعليم الإسماعيلية: استمرار تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية حتى الخميس المقبل

تظلمات الإعدادية بالقليوبية 

وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بـ القليوبية أنه يمكن للطلاب التقدم بالتظلم إلكترونيا للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد سداد الرسوم لتحديد موعد الإطلاع على مادة التظلم من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية.

 

رسوم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

 وأكدت وكيل وزارة التعليم أن دفع رسوم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بـ القليوبية 2024 سوف يتم يوم الاطلاع بالدور الأرضي بلجنة النظام والمراقبة ويتم الاطلاع على أوراق الإجابة في نفس اليوم.

وأشارت وكيل وزارة التعليم إلى أن إجراءات تظلمات نتيجة الإعدادية 2024 بالقليوبية تتم من خلال حضور ولي الأمر والطالب فقط ولن يسمح بدخول غيرهما وعدم اصطحاب المحمول أثناء الاطلاع على أوراق الإجابة وإحضار صورة بطاقة ولي الأمر وصورة رقم جلوس الطالب وبعد الاطلاع يتم كتابة تقرير من ولي الأمر عن ملاحظاته الورقة الإجابة ويتم فحص أوراق الإجابة وعند الانتهاء من التظلمات يتم تبليغ الإدارات بنتيجة التظلمات. 

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