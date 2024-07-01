إزالة فورية لبناء مخالف على أرض زراعية وردم قواعد خرسانية بالشعانية في قنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى،بـ محافظة قنا برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ازالة فورية بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الشعانية.

وجاء ذلك بحضور منال همام رئيس مجلس قروى الشعانية، وتمت الازالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

حالة إزالة فورية

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أنه تم تنفيذ حالة إزالة فورية على ارض زراعية عبارة عن سور بالبلوك الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة نصف قيراط تقريبا، بالإضافة الى ردم قواعد خرسانية بزمام الوحدة المحلية لقرية الشعانية،وتمت الإزالة حتى سطح الارض.

واشار الى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

وجاء ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.