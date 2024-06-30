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إزالة عدد من المخالفات والإشغالات بمدينة العبور

إزالة مخالفات، فيتو
إزالة مخالفات، فيتو
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شن جهاز مدينة العبور حملة جديدة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة، وذلك فى إطار الاهتمام بالقضاء على ظاهرة البناء المخالف، وعودة هيبة القانون الدولة والقانون.

 إزالة فورية للمباني المخالفة

وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها بكافة أحياء المدينة عن إزالة فورية للمباني المخالفة بالقطع التي تم رصدها، وكذلك التحفظ على الأدوات والمهمات المظبوطة بمقر الجهاز، وهما: بالحي الأول تم إزالة فورية لمبانٍ مخالفة لغرف السطح بالقطعة رقم (١١١& ١١٢) بمحلية (٥ج) بالحي الأول. 
 

وبالحي الثاني إزالة قطعة رقم (١٠٥) محلية (٣٣ ج) بالحى الثانى، وقطعة رقم (١٠٩) محلية (٣٤ج) بالحي الثاني وقطعة رقم (١١٠) محلية ( ٣٤ ب) بالحى الثانى. 
 وبالحي الرابع إزالة فورية لمباني مخالفة بدون ترخيص، وصب دور تعلية بالقطعة رقم (١٤) بلوك (١٩٠٧٢) بالحي الرابع، والتحفظ على سيارة الخرسانة، وقطعة (١٤) بلوك (١٩٠٧٢) بالحي الرابع.  

إزالة مخالفات بالحي السادس

وأشار إلى أنه تم إزالة مخالفات بالحي السادس قطعة رقم (٥) بلوك (١٤٠١٠) بالحى السادس، قطعة رقم (٢٩) بلوك (١٤٠٥١) الحى السادس، وقطعة رقم (١) بلوك (١٤٠١٩) بالحى السادس.
 كما تم تنفيذ إزالة فورية لمباني مخالفة بالقطعة رقم (24c) بيت الوطن بالحى الترفيهي زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح. 
وأكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز المدينة، أن حملات الإزالة مستمرة فى نطاق مختلف الأحياء، من خلال الإدارات التنفيذية بالجهاز والجهات المعنية، والتى تتولى مهام رصد وتنفيذ الإزالات الفورية، وإيقاف أى أعمال للبناء المخالف، والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة فى المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين. 


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