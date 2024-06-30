الأحد 30 يونيو 2024
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أخبار مصر

إزالة 3 حالات بناء مخالف بقرى برطس في أوسيم

حملة ازالات بالجيزة،
حملة ازالات بالجيزة، فيتو
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شدد  المهندس فرج عبد العاطي رئيس مجلس مدينة أوسيم  على رؤساء الوحدات المحلية على استمرار الحملات الميدانية للمتابعة والالتزام بكافة القوانين والاشتراطات البنائية.

وأسفرت حملة قام بها أمين صديق رئيس الوحدة المحلية بقرية برطس بتنفيذ إزالة ٣ مباني مخالفة هي عبارة عن مباني تحت الإنشاء و دور أرضي بالطوب الأبيض والاسمنت  وعلي الفور تمت الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوحدة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بشأن قيام الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والتصدي لاعمال البناء المخالفة.

تفاصيل إزالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه تم إزالة ١٦ حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بمركز أطفيح و١٠ حالات بمركز العياط و٩ حالات بمركز أوسيم و٧ حالات بمركز منشأة القناطر و٥ حالات بمركز الصف و٤ حالات بمركز كرداسة وحالة واحدة بمركز أبو النمرس وحي الوراق. 

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